Zuversicht beim Strom-Streit: Stadtwerke und Gebäudemanagement verhandeln

Von: Norman Reuter

Gebäudemanagement und Stadtwerke streiten um Gelder für einen Stromlieferverträge. © Andrea Warnecke/dpa

Es sind zwei kommunale Betriebe im Landkreis Uelzen ‒ und sie befinden sich in einem Rechtsstreit um Stromlieferverträge. Es geht um sechs- und siebenstellige Euro-Beträge. Jetzt sind die streitenden Parteien in Hamburg zusammengekommen.

Uelzen – Nachdem sie sich im April in Lüneburg vor Gericht sahen, sind nun am Donnerstag im Rechtsstreit um einen geplatzten Stromliefervertrag Vertreter der Uelzener Stadtwerke und des Gebäudemanagements Uelzen/Lüchow-Dannenberg mit ihren Anwälten in Hamburg zusammengekommen, um Möglichkeiten einer Einigung auszuloten. Manfred Schrodt, Vorstand des Gebäudemanagements, spricht gegenüber der AZ von einem „sehr konstruktiven Gespräch“. Markus Schümann, Geschäftsführer der Stadtwerke, erklärt, das Gespräch sei „in sehr offener und kollegialer Atmosphäre“ geführt worden.

Wie berichtet, hatte im Juni 2021 das Gebäudemanagement eine Stromausschreibung für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2024 veröffentlicht, um die sich letztlich der Rechtsstreit entsponnen hat.



Beide Parteien erklärten sich im April vor Gericht. Nach Auffassung des Gebäudemanagements stehen ihm Schadenersatzansprüche in Höhe von mindestens 1,6 Millionen Euro zu. Die Stadtwerke indes fordern 306 000 Euro für erfolgte Stromlieferungen aus dem Jahr 2022. Das Gericht hatte den Vorschlag gemacht, dass die Stadtwerke auf die Summe von 306 000 Euro verzichten und um Schadensanspruchforderungen abzuwenden drei Jahre lang Strom ohne Gewinnmarge an das Gebäudemanagement liefern. Wie Manfredt Schrodt gestern sagte, ließe sich dieser Vorschlag aus rechtlichen Gründen nicht eins zu eins umsetzen. Deshalb habe das Gespräch dazu gedient, um dem Sinne nach andere Lösungen auszuloten. „Wir sind beides kommunale Betriebe und suchen ein gutes Ergebnis“, so Schrodt. Die Stadtwerke sind nach eigenen Angaben „zuversichtlich, auf Grundlage des geführten Gespräches zu einer einvernehmlichen Lösung zu gelangen“.



Bis es womöglich zu einer Einigung kommt, werden noch Monate vergehen, heißt es gestern von beiden Parteien. Die „Prüfungen werden voraussichtlich noch bis in den August andauern“, so die Stadtwerke. Sollte man sich nicht einigen können, so trifft die 7. Zivilkammer des Landgerichts eine Entscheidung.