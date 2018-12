Uelzen. Das Niedersachsenticket gilt ab Sonntag, 9. Dezember, auch in den Uelzener Buslinien.

Mit dem Ticket können bis zu fünf Reisende einen Tag lang so oft sie möchten in allen Nahverkehrszügen in Niedersachsen, Bremen, Hamburg – und sogar bis nach Hengelo in den Niederlanden fahren.