Zugausfälle über Ebstorf: Bahn-Tochter drohen Strafen

Von: Gerhard Sternitzke

Derzeit verkehren keine Start-Züge auf der RB 37. Die Fahrgäste müssen in Busse einsteigen. © Sternitzke, Gerhard

Mit dem Wechsel des Bahnbetreibers von Erixx zu „Start Niedersachsen“ im Dezember 2021 sollte alles besser werden. Die Regionalzüge auf der Linie RB 37 Uelzen-Bremen sollten zuverlässiger und pünktlicher fahren. Jetzt rollt gar kein Personenzug mehr.



Uelzen/Landkreis – Im Juni stoppte die Bahntochter den Schienenverkehr über Ebstorf und Soltau ganz (AZ berichtete). Inzwischen wurde die Maßnahme mit Schienenersatzverkehr durch Busse bereits zweimal verlängert – zuletzt laut Internetseite bis zum 23. Juli. Begründet wurde das mit der hohen Zahl von Zügen in der Reparatur. Die Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) macht Druck.

„Die Gründe für die aktuellen Probleme liegen im Wesentlichen in der Instandhaltung der Fahrzeuge“, teilt LNVG-Sprecher Dirk Altwig auf AZ-Nachfrage mit. „Für eine funktionierende Wartung braucht es genügend Werkstätten, Personal und Ersatzteile. Dafür muss ,Start’ sorgen. Die volle Verantwortung für die Instandhaltung der Fahrzeuge liegt also bei ,Start’.“



Für das Netz Niedersachsen-Mitte, bestehend aus dem früheren Heidekreuz und der Weser-/Lammetabahn, hat die Nahverkehrsgesellschaft nach seinen Angaben 36 Züge zur Verfügung gestellt. Derzeit nutzt das Unternehmen zusätzlich zwei weitere Fahrzeuge aus der LNVG-Reserve, also insgesamt 38. Damit seien Flotte und Reserve ausreichend geplant. Im täglichen Betrieb würden nur 28 Fahrzeuge gebraucht. „Es geht hier um Züge, von denen viele hundert in Deutschland fahren. Deshalb müsste auch die DB-Tochter ,Start’ den Betrieb reibungslos schaffen“, stellt der Sprecher fest. „Wenn eine Werkstatt im Betrieb eingeschränkt ist, ist es Angelegenheit von ,Start’, diese Lücken durch Aufträge an Dritte zu schließen.“



Die Nahnahverkehrsgesellschaft hat schon reagiert. Externe Experten haben laut Altwig die Abläufe bei der „Start“-Instandhaltung geprüft. Ergebnisse werden in den kommenden Tagen erwartet. Zudem prüft die LNVG weitere Vertragsstrafen für jeden ausgefallenen Zug. Zwar wird der Busverkehr übernommen, für jede ausgefallene Zugfahrt werden laut LNVG jedoch Vertragsstrafen fällig. Probleme monierte die Nahverkehrsgesellschaft auch schon im vorigen Jahr. Für 2022 wurden nach Altwigs Angaben 2,7 Millionen Euro für ausgefallene Fahrten und Vertragsstrafen einbehalten. Der Vertrag mit „Start“ umfasst nach seinen Angaben einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag im Jahr.

„Aktuell sind auf der RB 37 insgesamt vier Züge nicht verfügbar, was zu den bestehenden Ausfällen führt. Zudem fehlen auf der RB 38 wenige weitere Züge“, teilt Start-Unternehmenssprecher Alexander Kornikow auf AZ-Nachfrage mit. „Wir haben keine Frist kommuniziert und legen großen Wert auf Sicherheit und Qualität der Reparaturen. Die angespannte Materialbeschaffung erschwert die Beschaffung bestimmter Materialien“, betont der Sprecher. Sein Unternehmen arbeite intensiv daran, die nötigen Teile zu beschaffen. Zusätzliche Schäden während des Reparaturprozesses hätten zu weiteren Verzögerungen geführt.

„Die Schäden an den Zügen sind auf außerplanmäßigen Verschleiß zurückzuführen“, betont Kornikow. „Insbesondere sind die Radsätze, das Getriebe und die Motoren von den Defekten betroffen.“ Aufgrund des Schadensbildes und des Umfangs der Fahrzeuge könnten Kapazitätsengpässe auftreten.

„Langfristige Ausfälle lassen sich nie vollständig ausschließen“, verlautbart Alexander Kornikow von „Start“. „Eine unserer Maßnahmen besteht darin, noch mehr Material vorzuhalten. Durch eine gezielte Bestandsführung können wir Engpässe reduzieren.“