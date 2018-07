Zuckerhersteller unter Druck

Braunschweig/Uelzen. Die Nordzucker Aktiengesellschaft hat bei ihrer Hauptversammlung nun die Aktionäre auf die erwarteten schwierigen Geschäftsjahre vorbereitet.

Vorstandssprecher Lars Gorissen berichtete von gravierenden Marktveränderungen, die zu rapide gefallenen Zuckerpreisen geführt haben. Vor Nordzucker würden „schwere Zeiten“ liegen.

Eine düstere Prognose hatte der Zuckerproduzent, dessen größtes Werk in Deutschland in Uelzen steht, bereits Ende Mai bei einer Bilanzpressekonferenz abgegeben (AZ berichtete). Einen streng reglementierten Zuckermarkt gibt es in Europa nicht mehr, so wird mehr Zucker hergestellt. Auch im Weltmarkt wird eifrig produziert, was zu Überschüssen führt, die auf die Preise drücken. Für das laufende Geschäftsjahr setze das Unternehmen alles daran, einen Verlust zu vermeiden, war bei der Hauptversammlung die Botschaft an die Aktionäre.

Die durften sich zunächst aber noch einmal über eine höhere Dividende aus dem vergangenen Geschäftsjahr freuen. Wenngleich sich im vierten Quartal bereits der Preisverfall bemerkbar machte, konnte ein besseres Ergebnis als zuvor erzielt werden. Das Unternehmen erwirtschaftete einen Überschuss von 118 Millionen Euro nach 99 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die Versammlung beschloss eine im Vergleich zum Vorjahr um 10 Cent gesteigerte Dividende von 1,20 Euro je Aktie. Insgesamt werden etwa 58 Millionen Euro an die Aktionäre ausgeschüttet.

Durch die soliden Ergebnisse der Vorjahre rechnet die Nordzucker AG damit, das man das Unternehmen durch die schwierigen Gewässer manövrieren kann. Dass ein Preisverfall mit dem Ende der Zuckermarktordnung eingesetzt hat, kommt für Nordzucker nicht völlig überraschend. Auf Veränderung stellte man sich ein. „Das kommt nicht unerwartet und wir sind gut vorbereitet“, so Gorissen. Und weiter: „Wir werden diese Tiefpreisphase durchstehen, denn wir sind finanziell solide aufgestellt. Ziel ist es, die Kernmärkte in der EU zu sichern und auszubauen und neue Märkte in Europa und international zu entwickeln.“

Von Norman Reuter