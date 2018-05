Open R Festival – eine Zehnjährige Erfolgsgeschichte

Mit „Take on me“, „Hunting High and Low“ und weiteren Hits prägte die norwegische Band „a-ha“ um Frontmann und Sänger Morten Harket die internationale Musikgeschichte. A-ha ist Top-Act beim diesjährigen Open R Festival in Uelzen.

Uelzen. Die Ärzte, Mando Diao und die Sportfreunde Stiller im ersten Jahr 2008. Danach Herbert Grönemeyer, The Boss Hoss, Peter Maffay, Kraftklub, Reamonn, Mark Forster, Santiano und viele mehr.

Zuletzt sogar Sting und Elton John: Seit zehn Jahren bringen jährlich bis zu 32.000 Besucher und inzwischen auch internationale Top-Stars an inzwischen drei Tagen beim Open R Festival die Almased-Arena auf dem Uelzener Albrecht-Thaer-Gelände zum Beben. Vom 10. bis zum 12. August steht jetzt die Jubiläums-Ausgabe an. Veranstalter Ulrich Gustävel ist derzeit mitten in der Detailplanung, beschäftigt sich mit Bühnengröße, Lichtkonzept und Unterkünften für die Künstler und ist bereits voller Vorfreude: „Mit dem Programm sind wir richtig glücklich!“

Mit dem norwegischen Headliner „a-ha“ komme eine besonders erfolgreiche europäische Band nach Uelzen, Patrick Kelly verkaufe derzeit reihenweise große Hallen aus und sei wie Adel Tawil gut in den Charts platziert. Zudem komme mit Vanessa Mai seiner Meinung nach „die nächste Helene Fischer“ in die Hansestadt. VIP-Karten, berichtet Gustävel, werden für das Event schon knapp, auch die Sitzplatzangebote sind sehr gut nachgefragt. Bis England und Dänemark reichten die Ticketbuchungen, aus dem norddeutschen Raum kämen Buchungen aus Flensburg und Bremen, Celle und Hamburg.

In Raum Uelzen direkt, berichtet der Veranstalter, halte sich die Nachfrage noch in Grenzen. Als mögliche Erklärung führt er eine große Freikarten-Aktion an, die ein Mitveranstalter im vergangenen Jahr für einen Festival-Abend durchgeführt hat. Gustävel stellt klar: „Das war eine einmalige Sache, das wird es in diesem Jahr nicht geben.“

Jenseits des Kaufmännischen steht für den ehemaligen Reitlehrer Spaß an und Begeisterung für Musik im Mittelpunkt. Damit kam er als jugendliche Servicekraft in der Uelzener „Klimperkiste“ erstmals in Berührung, war außerdem selbst Gitarrist in einer Band und über mehrere Jahre DJ und Mitbetreiber der Uelzener „Musikgalerie“.

Auf das Open R Festival bezogen sagt Gustävel: „Wir hatten immer wieder tolle Festival-Tage.“ An Events wie diesem begeistere ihn die Atmosphäre und Energie, die von den Vorbereitungen bis zum Abbau herrschen.

Sein Uelzener Festival, berichtet er weiter, habe sich inzwischen international einen Namen gemacht, und konkurriere deswegen mit großstädtischen Standorten wie Berlin und Hamburg um die bedeutenden internationalen Künstler.

Von Steffen Kahl

