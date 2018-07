80 Wohnungen entstehen an der Ilmenau

Die Stadtwerke hat das rund 12.500 Quadratmeter große Quartier an die Ilmenau-Wiesen GmbH& Co KG verkauft. Hier sollen 80 Wohnungen entstehen.

Uelzen. 80 Wohnungen, viele Bäume, ein Spielplatz, eine Tiefgarage – wo jetzt noch das Uelzener Polizeigebäude samt Wache, Verwaltungstrakt und Garagen steht, soll ein zentrumsnahes attraktives Wohnquartier entstehen.

Die Stadtwerke hat das rund 12.500 Quadratmeter große Quartier an die Ilmenau-Wiesen GmbH& Co KG verkauft (AZ berichtete), jetzt gibt es erstmals einen Einblick in die genauen Pläne für das Gelände zwischen Lüneburger Straße und Ilmenau.

Geplant ist demnach eine hochwertige Bebauung mit rund 8000 Quadratmeter Wohnfläche. Stadtverwaltung und Politik haben für den dafür nötigen Bebauungsplan bereits Gelder im Haushalt 2018 eingeplant.

Seit 1908 befand sich das Gelände an der Lüneburger Straße im Besitz der Stadtwerke Uelzen. Das denkmalgeschützte „Peter-Struck-Haus“ der Uelzener SPD an der Lüneburger Straße/Ecke „Am Taterhof“ verbleibt weiterhin im Eigentum des kommunalen Energieversorgers. „Die Stadtwerke Uelzen möchten mit dem Verkauf des Geländes innenstadtnahes Wohnen in Uelzen attraktiv gestalten und stärken. Wir freuen uns, hierfür einen Investor mit einem überzeugenden Konzept gefunden zu haben, der genau wie wir auf hohe energetische Standards setzt“, erklärte gestern Markus Schümann, Geschäftsführer der Stadtwerke Uelzen. Der Besitzerwechsel erfolgt zum 31. Juli.

Über die Kaufpreismodalitäten wurde auf Wunsch des Käufers Verschwiegenheit vereinbart. Der Erlös aus dem Verkauf sei im Wirtschaftsplan für das diesjährige Geschäftsjahr berücksichtigt.

Für die Polizei wird derzeit ein neues Gebäude in Nachbarschaft zur Stadthalle gebaut, es soll im September fertig sein. Der Umzug in das neue Domizil soll noch in diesem Jahr erfolgen.