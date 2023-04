Wochenend-Sperrung der Marktstraßen soll wissenschaftlich begleitet werden

Von: Norman Reuter

Teilen

Die Marktstraßen sollen im Sommer 2024 an Wochenenden für den motorisierten Verkehr gesperrt werden. © Reuter, Norman

Die Uelzener Marktstraßen sollen im kommenden Jahr ein weiteres Mal testweise an den Wochenenden der Sommermonate für den motorisierten Verkehr gesperrt werden. Bereits 2021 war dies zwischen Ostern und Oktober der Fall.

Uelzen – Nach dem ersten Testlauf war vorgesehen, diesen eigentlich 2023 zu wiederholen. Wie Bürgermeister Jürgen Markwardt im Gespräch mit der AZ erklärt, sei es aber nicht möglich gewesen, eine wissenschaftliche Begleitung für dieses Jahr zu bekommen. Er habe im nicht-öffentlich tagenden Verwaltungsausschuss vorgeschlagen, aus diesem Grund einen neuen Anlauf 2024 zu unternehmen. Einen Beschluss dazu habe es nicht gegeben, sein Vorschlag für die zeitweise Sperrung im kommenden Jahr sei nickend von den Mitgliedern des Ausschusses zur Kenntnis genommen worden, so Markwardt.



Die Marktstraßen-Sperrung ist umstritten. Von der UWG war sie erstmals 2019 im Zusammenhang mit sogenannten Schaufahrten aufs Tapet gebracht worden. Jene, die ihre Runden durch die Uelzener Innenstadt drehten, mit aufheulenden Motoren an den Außenbereichen von Gastronomien vorbeifuhren, wurden als störend empfunden. Im Frühjahr 2020 votierte eine Mehrheit der Ratspolitik für die autofreie Zone, die wegen der Corona-Pandemie erstmals 2021 realisiert wurde. Das führte zu Kritik. 2022 stellte der Handelsverein eine Umfrage vor, bei der Ärzte, Apotheken, Rechtsanwälte, Banken und Handwerksbetriebe befragt wurden. 89 sprachen sich gegen eine weitere Auflage der autofreien Zone aus. Indes haben „Parents for Future“ nun ihrerseits am Freitag Bürger zur Innenstadt-Beruhigung gefragt. Die Politik diskutiert am Dienstag über den Verkehr in Uelzen.