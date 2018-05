Schützenvereine der Stadt Uelzen und Ortsteile planen zum Stadtjubiläum 2020 gemeinsames Fest

Der Marsch der Gilde hat beim Schützenfest Tradition. In Uelzens Jubiläumsjahr könnte es erstmals einen gemeinsamen Marsch der Uelzener Gilde und der vier Vereine aus den Ortsteilen geben, wenn sie ein gemeinsames Schützenfest feiern.

Uelzen. Im Jahr 2020 wird Uelzen 750 Jahre alt – und zu diesem Jubiläum stellen die Stadt und die örtlichen Schützenvereine etwas auf die Beine, was es in der Hansestadt noch nie gegeben hat: ein gemeinsames Schützenfest.

Noch in diesem Monat, am Montag, 28. August, findet das erste Treffen einer Planungsgruppe statt, an der die beteiligten Schützenvereine – die Schützengilde Uelzen sowie die Vereine aus Oldenstadt, Holdenstedt/Borne, Veerßen und Kich-/Westerweyhe – teilnehmen. Vieles muss im Vorfeld geklärt und organisiert werden. Im Ausrichten ihrer eigenen Schützenfeste sind die Vereine Experten, doch diese Großveranstaltung ist für alle Beteiligten Neuland.

„Ich freue mich sehr, dass alle fünf Schützenvereine zum Stadtjubiläum ein gemeinsames Fest auf die Beine stellen“, sagt Uelzens Bürgermeister Jürgen Markwardt. „Das ist bisher einmalig in der Historie der Hansestadt und zum ersten Mal wird eine Stadtkönigin oder ein Stadtkönig gekürt“, so das Stadtoberhaupt.

Die Idee für ein gemeinsames Schützenfest ist nicht neu. Uelzens ehemaliger Stadthauptmann Heinz-Joachim Höfer hatte bereits in den 90ern ein solches Fest angeregt – damals haben laut dem derzeitigen Stadthauptmann Erwin Reitenbach die anderen Vereine das Konzept aber nicht mitgetragen. „Sie dachten, dass sie von der Uelzener Gilde untergebuttert werden“, erklärt er. Die Idee war damit erst mal vom Tisch, doch den Gedanken habe Reitenbach immer im Kopf gehabt.

Beim Schützenfest im letzten Jahr habe Reitenbach mit dem Bürgermeister zusammengesessen und überlegt, wie man das Stadtjubiläum angemessen würdigen kann. „Da hat Herr Markwardt das gemeinsame Schützenfest vorgeschlagen. Das ist ein ganz anderer Ansatz.“ Denn diesmal kommt der Vorschlag nicht von der Uelzener Gilde, sondern von offizieller Seite der Stadt.

„Uns ist wichtig, dass alle Vereine auf Augenhöhe agieren und gemeinsam entscheiden“, betont Uelzens Stadthauptmann. Zwar habe er bereits ein Konzept ausgearbeitet, Anregungen und Änderungen seien aber jederzeit willkommen. „Meine Idee ist, 2020 eine Mischung aus Schützen- und kleinem Stadtfest zu feiern, weil es das in dem Jahr ja nicht gibt“, so Reitenbach. So wäre es beispielsweise denkbar, dass auch Volkstanzgruppen beim Schützenfest auftreten.

Die anderen Schützenvereine haben bereits zugesagt – unter der Prämisse, dass die eigenen Schützenfeste im Jahr 2020 trotzdem bestehen bleiben. „Das ist eine positive Veränderung“, sagt Stefan Skallweit, Vorsitzender der Schützen Holdenstedt/Borne. „Denn Stillstand ist gleichzeitig Rückstand.“ Die Idee sei schon damals gut gewesen, sie sei nur falsch kommuniziert worden.

„Es war nie die Absicht der Gilde, das Ruder an sich zu reißen, es wurde vielleicht falsch kommuniziert“, stimmt Rüdiger Schulze, Vorsitzender der Kyffhäuser Kameraden Veerßen, der gleichzeitig Mitglied der Uelzener Gilde ist, zu. „Aber letztlich wollen wir alle das Gleiche.“ Wichtig sei es deshalb, dass alle Vereine an einem Strang ziehen. „Das ist eine tolle Geschichte, die wir da vorhaben! Wir haben die Tradition im Auge, aber wir sind für alles offen.“

Vereinzelt gebe es in den Vereinen noch Skeptiker, wie auch Jörg Ossmann von der Oldenstädter Schützengilde berichtet: „Man muss noch ein wenig Überzeugungsarbeit leisten.“ Immerhin sei das gemeinsame Fest ein zusätzlicher Termin, an dem sich die Schützengilde präsentieren muss, „und wir besuchen ja auch andere Schützenfeste.“

Insgesamt sei die Resonanz aber äußerst positiv, berichtet Ulrich Heise, Hauptmann der Schützen aus Kirch- und Westerweyhe, der die Idee auch schon einmal angeregt hatte. „Es ist eine tolle Sache, wenn man das gemeinsam auf die Füße stellt und die Kosten von mehreren Schultern getragen werden.“ Und alle Vereine signalisieren: Falls das gemeinsame Fest ein Erfolg ist, könnte man sich vorstellen, es auch zu wiederholen.

Von Sandra Hackenberg