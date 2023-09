Wieder fallen im Landkreis Uelzen RBB-Busse aus

Von: Lars Becker

Erneut fallen im Kreis Uelzen viele Busfahrten des Unternehmens RBB aus. © Lars Becker

Die Serie der kurzfristigen Bus-Ausfälle reißt bei der Regionalbus Braunschweig GmbH (RBB) einfach nicht ab:

Uelzen/Landkreis – Am Dienstag waren acht Verbindungen von sieben Linien in Bad Bevensen, Bienenbüttel und Rosche betroffen. Für heute, Mittwoch, hat die RBB weitere elf Fahrten auf neun Linien angekündigt, die „leider ausfallen“. Davon betroffen ist auch der morgendliche Schulbus-Verkehr zur Waldschule und zur KSG in Bad Bevensen, zur Grundschule Bienenbüttel und nach Rosche. Mittags fallen insgesamt fünf Fahrten ab KGS, Rosche und Bienenbüttel aus.

Der Uelzener RBB-Niederlassungsleiter Alexander Siems hatte dem Ausschuss für Wirtschaft und Digitalisierung im Landkreis Ende Juni gesagt: „Ich hoffe, dass ab dem 17. August alle Busse fahren. Zu 100 Prozent sicherstellen, dass das klappt, kann ich nicht.“ Aus der Politik mehrt sich massive Kritik an der RBB (AZ berichtete).

Der RBB-Kundendialog ist montags bis donnerstags von 7 bis 16 Uhr sowie freitags von 7 bis 14 Uhr unter (05 31) 35 63 92 29 erreichbar. Ausfälle stehen auf https://www.dbregiobus-nord.de/fahrplan/verkehrsmeldungen/regionalbus-braunschweig