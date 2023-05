Wie viele Autos dürfen noch in die Stadt? Heute geht´s in Uelzen um das Mobilitätskonzept

Stimmungsbild vor der Ratssitzung am heutigen Montag

Autos gehören zum Bild der Kernstadt. Wie sich Uelzen künftig bei der Mobilität aufstellt und wie Verkehr und Klimaschutz zusammengedacht werden kann, darum geht es heute in der Ratssitzung.

Heute zählt´s. Der Rat der Hansestadt Uelzen befasst sich abschließend mit dem nachhaltigen Mobilitätskonzept, bei dem es um die Frage geht, wie Verkehr und Klimaschutz zusammengedacht werden können. Das Konzept ist umstritten, Händler in der Kernstadt alarmiert. Die AZ hat ein Stimmungsbild eingefangen: Wie denken Bürger über Verkehr und Klimaschutz in der Stadt?

Uelzen – Zuerst werden neue Schöffen empfohlen, Ortsbrandmeister ernannt und über die Aufstellung eines Bebauungsplans befunden, bevor es um den Verkehr im Stadtgebiet gehen wird: Auf der Tagesordnung zur Sitzung des Rates der Hansestadt am heutigen Montag ist das „nachhaltige Mobilitätskonzept“ unter Punkt elf zu finden. Die Ratsfrauen und



-männer sollen darüber entscheiden, ob sie das in den beiden zurückliegenden Jahren erarbeitete Konzept dazu, wie sich Verkehr und Klimaschutz in Uelzen zusammendenken lassen, entgegenehmen. Bei Beratungen der Politik im Vorfeld der heutigen Ratssitzung ist deutlich geworden: Inhalte des Konzepts sind umstritten.



Den Christdemokraten sind Passagen im sogenannten „Handlungsprogramm“ des Konzepts ein Dorn im Auge, wonach dem Fuß- und Radverkehr Priorität eingeräumt werden soll. Die Ideologie, zwei Räder seien gut, vier seien schlecht, so CDU-Fraktionssprecherin Wiebke Köpp im April im Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, dürfe sich nicht durchsetzen. Es müsse ein harmonisches Miteinander aller Verkehrsmittel geben.



Handeltreibende in der Stadt sind wegen des Konzeptes alarmiert. Das wird auch noch einmal deutlich, als die AZ vor der heutigen Ratssitzung von Bürgern wissen will, welche Meinung sie zum Verkehr und der Frage, wie dieser sich mit Klimaschutzzielen vereinbaren lässt, haben. Es meldet sich unter anderem Reisebüro-Betreiberin Sonja Eichmann-Bartels, die Mitglied im Vorstands des Handelsvereins ist: „Die Stadtpolitik muss“, so sagt sie, „auch innerhalb eines nachhaltigen Mobilitätskonzeptes dafür Sorge tragen, dass die Innenstadt weiterhin mit allen Verkehrsmitteln möglichst einfach erreicht werden kann und unsere Kunden dort auch eine angemessene Anzahl an Parkmöglichkeiten nahe bei den Geschäften, Ärzten, Gastronomiebetrieben, Dienstleistern, Banken und dem Wochenmarkt vorfinden. Denn leider gibt es vor allem für die Menschen, die nicht in Uelzen direkt leben, noch kaum zumutbare Alternativen, die Innenstadt bequem zu erreichen“. Jede Hürde, die errichtet würde, um die Innenstadt zu besuchen, spiele dem Online-Handel in die Karten.



Auch Gabriele Cordes-Marschall, Juwelierin an der Veerßer Straße und ihres Zeichens Vorsitzende des Handelsvereins, schreibt: Es brauche eine gegenseitige Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer, keine autofreien Marktstraßen und sie plädiert, Menschen nach ihren Wünschen zu fragen, die weitere Wege zurücklegen oder mit körperlichen Einschränkungen leben müssen.



Die AZ hat die vergangene Woche in der Innenstadt ältere Menschen befragt, wenige wollten sich äußern. Und wenn, dann ohne Namen. Rauszuhören war unter anderem, dass Taxen genutzt werden, weil, diese überall halten könnten. Eine Bushaltestelle gebe es ja in den Marktstraßen leider nicht.



Ulrich Thieme gibt zu bedenken, dass bereits jetzt Geschäfte zu knappern haben. Entsprechend sollten die Marktstraßen nicht so umgebaut werden, dass sie nur noch für Radfahrer zur Verfügung stehen. Tempo 30 sollte außerdem dort gelten, wo es aus Sicherheits- und Lärmgründen geboten sei, und Tempo 50 dort gelten, wo die Geschwindigkeit auch guten Gewissens gefahren werden kann, meint er.

Unter jenen, die ihre Meinung der AZ schicken, finden sich auch Pendler. So schreibt beispielsweise Jens Bartels: „Ich pendele beruflich nach Hannover und sehe dort, was Konzepte zur Verkehrsberuhigung bewirken: Vor allem kleinere Händler klagen über massive Einbußen, geben auf oder siedeln ihr Geschäft um. Insbesondere ältere Menschen kommen schlecht zu Ärzten oder zum Einkaufen in die Innenstadt. Hoffentlich begeht Uelzen nicht den Fehler, den andere Städte schon gemacht haben.“



Ulf Gruhm lebt nicht im Landkreis, pendelt aber nach Uelzen, um dort zu arbeiten. Er meint: „Es ist vollkommen in Ordnung, nicht vor jedem Lokal parken zu können, man hat ja immer noch die Möglichkeit, sich fußläufig in Uelzen zu bewegen.“ Doch die Parkplatzsituation in der Hansestadt insgesamt bezeichnet er als „problematisch“: „Nach etlichen Diskussionen bezüglich Parkkosten, der Verwendung als Behelfsbushaltestelle und überfüllter Parksituation ist der Hammerstein-Parkplatz nicht positiv in Erinnerung geblieben. Tagsüber sind die Ausfahrten teils durch abgestellte Fahrzeuge nicht gut einsehbar und Verkehrsteilnehmer, die vom Parkplatz fahren, sind des Öfteren unachtsam.“



Das Parkhaus am Marktcenter indes könne nicht nachts oder sonntags genutzt werden. Auch Wegeführung und Sicherheitsaspekte treiben ihn um: „Im Stadtgebiet würde der B71, dem „Innenstadtring“ der Ersatz von einigen Ampelkreuzungen durch Kreisverkehre sicher auch nicht schlecht tun“, sagt er beispielsweise.



Der Rat der Hansestadt tagt ab 18.30 Uhr im Ratssaal. Die Sitzung kann auch online verfolgt werden. Wie das möglich ist, dazu gibt es Hinweise unter www.stadt-uelzen.de unter den Reitern Politik und Sitzungskalender. Wer sich in der Einwohnerfragestunde zu Wort melden möchte, muss ins Rathaus kommen.



WEITERE STIMMEN VON BÜRGERN

Birgit Gercken aus Uelzen:

Mir ist wichtig, Energie zu sparen, zu gewinnen und selbst in der Stadt natürliche Lebensräume als „Lunge der Stadt“ zu haben. Straßen sollten mit Photovoltaik überbaut oder Straßenbelege mit Solarzellen ausgestattet werden. Lärmschutzwände könnten auch Energie erzeugen. Energiearme Verkehrsmittel fahren auch am Wochenende wie auch in den Abendstunden.

Jochen Krollpfeifer aus Uelzen, wohnt jetzt in Bielefeld:

Das Mobilitätskonzept darf nicht jetzt – und nur mit einer Prioritätenliste beschlossen werden. Das klare Bekenntnis der Politik für eine lebendige Innenstadt und zum stationären Handel fehlt. Beide sind bei einer Umsetzung gefährdet (Sperrung der Veerßer Str.) Die Analysen sind fragwürdig. Nur O,046 Prozent der adressierten Bürger sind für eine autofreie Innenstadt. Stadtgesellschaft wurde nicht gefragt. (...)

Luis Magera aus Bad Bodenteich:

Täglich fahren 10 000 Menschen außerhalb unseres Landkreises, um zu arbeiten. Sie werden täglich von Bauplanern, Verwaltern und Blockieren behindert! Ehrlich gesagt haben wir Pendler auch keine Lust auf die Fahrerei, aber wir müssen. Denn wir sind es, die den strukturschwachen Landkreis am Laufen halten! Bringt uns endlich Lösungen. Hört auf zu blockieren!

Rolf Schlichtenhorst aus Uelzen, Ladeneigentümer an der Bahnhofstraße:

Überlegungen, die Bahnhofstraße zu einer Fahrradstraße zu machen, lehne ich restlos ab. Es hat schon wegen der Situation jetzt, mit den Arbeiten an den Brücken, Geschäftsaufgaben gegeben. Gelobt werden muss auch: Der Kreisverkehr an der Dieterrichsstraße ist gelungen.

Ulrich von der Ohe aus Bad Bevensen:

Ich wünsche mir, dass die Radfahrer im Straßenraum weitestgehend unabhängig von Fußgängern und Kfz ihre einige Spur bekommen, auf der sie sicher und komfortabel fahren können. Wichtig ist auch eine Verbesserung der multimodalen Anbindung der Dörfer. Die Menschen müssen „erfahren“ können, dass es Spaß macht, das Fahrrad zu nutzen, dass es gesund ist, ökologisch und preiswert.

Beate Woeste aus Uelzen:

Klimaschutz und Mobilität: Wie wäre das besser zu vereinbaren, als sich im Verkehr CO2-neutral fortzubewegen? 80 Prozent der Radfahrer klagen über zu schmale Radwege, 70 Prozent fühlen sich nicht sicher. Selbst der ADAC fordert, wo möglich, den Rad- vom Autoverkehr zu trennen. Dieser Forderung schließe ich mich an. Leider hat Uelzen im Falle Kreisverkehr Marktcenter den falschen Weg eingeschlagen.

Hans Bornhöft aus Uelzen:

Weg mit dem Schilderwald und dem Stückwerk. An den Ortseinfahrten sollte der Hinweis erfolgen: Im gesamten Stadtgebiet gilt Tempo 30 und die Vorfahrtsregelung „Rechts vor Links“.

Anja Kronenberg, Ladeninhaberin an der Veerßer Straße:

Ich bin mit vielen Kunden im Gespräch und das Thema citynahes Parken und die Durchfahrt durch die Marktstraßen ist für alle Altersstufen unabdingbar. Gerne (die Marktstraßen, Anmerk. d. Red.) weiterhin als Spielstraße unerhalten – wenn nicht mit Rücksichtnahme, dann mit Kontrollen – oder auch mit Bodenwellen oder als letzten Gedanken als Einbahnstraßen mit Platz für Rad und Autoverkehr, aber auf jeden Fall ohne Sperrungen! Ich wünsche mir gute, bis zu Ende gedachte Lösungen, die für alle tragbar sind.