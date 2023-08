Wie im Wahn: Aggressiver 18-Jähriger randaliert in Uelzen und hält sich für FBI-Agent

Von: Mike Höpfner

Ein 18-Jähriger hielt am Wochenende die Polizei in Uelzen auf Trab. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa/Illustration

Nachdem ein 18-Jähriger bereits Samstagabend gegen 23 Uhr in einem psychisch auffälligen Zustand im Bereich der Meierstraße in Uelzen für einen Polizeieinsatz sorgte, wurde derselbe junge Mann schon in den Morgenstunden am Sonntag wieder auffällig.

Uelzen - Gegen 7.30 Uhr sprang der nun höchst aggressive Mann auf vorbeifahrende Autos und schlug wild auf Motorhauben und Windschutzscheiben ein. Die Fahrzeuge wurden hierbei stark beschädigt.

Die beiden völlig verängstigten Autofahrer wählten den Notruf. Der Mann musste durch die eingesetzten Polizeibeamten zu Boden gebracht und fixiert werden, nachdem er Widerstand leistete. Augenscheinlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln schien der 18-Jährige unter Verfolgungswahn zu leiden. Der selbsternannte „...FBI-Agent mit eingepflanztem Energie-Chip...“ wurde zunächst in Gewahrsam genommen und dort anschließend auf Grund seines psychischen Ausnahmezustandes durch einen Arzt begutachtet. Zudem wurde ihm eine richterlich angeordnete Blutprobe entnommen.

Der Heranwachsende wurde im Anschluss an die Begutachtung in die Psychiatrie eingewiesen. Durch die Polizei wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet, für die sich der Mann nun verantworten muss.