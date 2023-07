Schwachstellen für Sehbehinderte in Uelzen: „Wie ein Schneesturm am Südpol“

Von: Lars Becker

Rezia Bücklers zeigt Uwe Holst und Jon Matz – hier mit einer Brille, die Augenerkrankungen imitiert – Defizite am Busbahnhof am Rathaus. Sie hofft auf Verbesserungen. © Lars Becker

Quasi von einem Tag auf den anderen wurde Rezia Bücklers 2021 durch einen Infarkt im rechten Auge jäh ausgebremst: Die damals 61-Jährige war gerade mit ihrem Mann Martin erst aus Aurich nach Uelzen umgezogen.

Uelzen – Ihren Job als Sonderschulrektorin eines Förderzentrums für körperlich und geistig behinderte Menschen hatte sie aufgegeben, um sich in den Raum Munster versetzen zu lassen. Daraus wurde nichts.

Keine Arbeit mehr, kein Autofahren mehr, ständiger Hilfebedarf: Auf dem rechten Auge hat sie eine Sehkraft von drei Prozent. Sie schaut wie durch ein Knopfloch mittig im Auge, erzählt sie. Das linke Auge wurde durch ein Glaukom (Grüner Star) in Mitleidenschaft gezogen. Eines Morgens „sah ich nur noch Nebel“. Sie wurde sieben Mal im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf operiert – ohne Linderung.

„Mein Gesichtsfeld ist massiv eingeschränkt. Aber ich habe sofort die Initiative ergriffen und mich gefragt, wie ich mein Leben neu gestalten kann“, so die heute 63-Jährige, die sich in der Gruppe des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen (BVN) engagiert und über eine Mobilitätstrainerin ins aktive Leben zurückkämpft.

Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, in Sachen Barrierefreiheit auf Missstände hinzuweisen. Jon Matz, Stadtrats- und Kreistagsmitglied der CDU, sowie Uwe Holst, Ratsvorsitzender und Bauausschussmitglied der SPD, hören Rezia Bücklers am Mittwochnachmittag in der Innenstadt aufmerksam zu.

Am neuen ZOB am Rathaus zeigt ihnen die Sehbehinderte, dass das akustische Signal an den Haltestellen zwar funktioniert, aber dass nur die Uhrzeit angesagt wird. Matz und Holst wollen sich darum kümmern, dass die sinnvolle Technik ans Laufen kommt – bisher ging sie noch nie, seit der Umsteiger fertig ist. „Große Schilder wären gut, Leuchtschriften und farbige Markierungen oben an Bordsteinkanten und Pollern. Es fehlen Hinweisschilder, in welcher Richtung welche Busstation zu finden ist. Alles, was Kontrast bringt, reflektiert oder Farbe hat, hilft“, erläutert Bücklers, die das Blindenleitsystem lobt, aber eben auch Schwachstellen ausgemacht hat. Sie hatte schon einen Unfall am Hundertwasser-Bahnhof, stieß gegen einen Poller. Dabei zog sie sich Blutergüsse zu, litt lange unter großen Schmerzen. „Warum werden diese Poller nicht farbig angestrichen“, fragt sie.

Vor allem im Kreishaus („Da kommt man als Blinder nicht klar!“) fehlt ihr Farbe – etwa für die unterschiedlichen Sachgebiete und Flure. „Dies ist für sehbehinderte Menschen zur Raumorientierung unbedingt notwendig. Es gibt weiße Säulen, die ich wegen der weißen Wände nicht erkenne. Ich laufe davor. Das ist wie ein Schneesturm am Südpol“, so Bücklers. „Die Wendeltreppe in der Eingangshalle mag ja dekorativ sein, doch für Blinde und Sehbehinderte, die auf den Blindenstock angewiesen sind, ist sie lebensgefährlich – besonders bei Feueralarm, wenn die Fahrstühle gesperrt sind. Wie soll ich dann das Treppenhaus finden? Und warum gibt es nur in der Eingangshalle auf dem Fußboden eine Blindenführung? Darf ein Blinder oder Sehbehinderter nicht in die anderen Flure und Etagen?“, kritisiert sie.

Jon Matz setzt drei Brillen auf, die verschiedene Augenerkrankungen nachahmen. Unter anderem auch den „Tunnelblick“ von Rezia Bücklers. CDU-Mann Matz und auch Uwe Holst ist klar, dass sie das Thema bei Stadt- wie Kreisverwaltung platzieren und Situation verbessern wollen: „Wir übergeben ein Papier an Stadt und Landkreis mit der Bitte um Abhilfe. Wenn das nicht klappt, werden wir Anträge über die Fraktionen stellen.“

Im Landkreis Uelzen sind viele Dutzend Manschen sehbehindert oder blind. Für sie alle kämpft Rezia Bücklers.