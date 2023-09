Westerweyher Familie vermisst drei ihrer Katzen: Wo sind Lilly, Maya und Sammy?

Von: Norman Reuter

Janina Neumann und Mutter Barbara Neumann verstehen die Welt nicht mehr: Drei ihrer Katzen sind im August verschwunden. Sie fragen: Wo sind Lilly, Maya und Sammy? © Reuter

In Westerweyhe versteht Familie Neumann die Welt nicht mehr. Im August sind drei ihrer Katzen verschwunden. Eine Erklärung haben sie dafür nicht. Aber an einen Zufall können sie auch nicht glauben.

Uelzen-Westerweyhe – Den Neumanns schwant Böses, als sich Anfang August Lilly nicht mehr zu den Fütterungszeiten blicken lässt. Auch in den folgenden Tagen ist die sechs Jahre alte Katze nicht mehr zu sehen. Was Udo, Barbara und Tochter Janina Neumann zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen: dass alsbald auch ihre sieben Jahre alte Katze Maya und ihr sieben Jahre alter Kater Sammy von der Bildfläche verschwinden werden. Drei ihrer insgesamt sechs Katzen gelten nun als vermisst. „Wir verstehen es nicht“, sagt Janina Neumann.



Die Familie wohnt am Waldweg in Westerweyhe. Die vermissten Katzen sind allesamt Freigänger. Sie haben sich, wie Udo Neumann sagt, auch mal bis in den benachbarten Stadtwald vorgewagt. Aber sie wussten trotzdem immer, wo ihr Zuhause ist, wie Janina Neumann darstellt. „Wir haben feste Fütterungszeiten. Zu diesen waren sie immer da.“



Vor allem den Enkeln von Udo und Barbara Neumann fehlen die Samtpfoten. Die Neumanns lassen nichts unversucht, um zu klären, wo die Katzen sein könnten oder was mit ihnen passiert sein könnte. Tochter Janina stellt online eine Anzeige bei der Polizei. Sie fragt beim Tierschutzverein in Uelzen nach, ob womöglich die Katzen im Tierheim untergekommen sein könnten. Lilly ist gechipt, so stellt sie eine Anfrage an das Tasso-Portal. Das Alles läuft ins Leere.



Was den Neumanns zu denken gibt: Auch ein Kater der sich gelegentlich zum Mitessen unter ihre Katzen mischte, taucht nicht mehr auf. An einen Zufall können sie nicht mehr glauben.



Polizeisprecher Kai Richter sagt, es gebe keine verstärkten Meldungen über vermisste Katzen. Er verweist darauf, dass Freigänger mitunter dem Straßenverkehr zum Opfer fallen. Es sei sinnvoll, vermisste Tiere zu melden, so Richter. Auf Anfrage der AZ erklärt die Hansestadt Uelzen, dass ihr keine Fälle vermisster Katzen aus Westerweyhe bekannt seien.



Für die Hansestadt Uelzen gilt eine Kastrationspflicht für Katzen, damit es nicht zu einer unkontrollierten Vermehrung kommt. Der Tierschutzverein hat nach Angaben der Stadt am Friedhof in Westerweyhe herumstreunende Tiere für eine Kastrationsaktion eingefangen. Allerdings ist ein Zusammenhang mit den vermissten Katzen der Neumann aus zeitlichen Gründen ausgeschlossen.



„Es gibt nichts Schlimmeres für die Menschen, als ein Tier zu vermissen und nicht zu wissen, was aus ihm geworden ist“, sagt Biggi Frels, die 2. Vorsitzende des Tierschutzvereins Uelzen gegenüber der AZ. Das Tierheim erreichten Anfragen dazu, ob Katzen womöglich dort gelandet seien. Genutzt würde von Haltern aber auch die sozialen Netzwerke, um den Verbleib ihrer Tiere zu klären.



Bei Facebook existiert die Gruppe „Vermisste und gefundene Haustiere in Uelzen und Umgebung“. Kaum ein Tag vergeht, dass nicht ein vermisstes Tier dort gemeldet oder aber ein Hinweis zu einem Totfund gegeben wird.



Auch Familie Neumann aus Westerweyhe hat ihre vermissten Katzen mit Bildern dort eingestellt; am Gartenzaun des Wohnhauses haben sie zudem ein Schild mit Aufnahmen der Katzen aufgestellt – in der Hoffnung, dass sie womöglich Hinweise aus der Nachbarschaft oder von Passanten erhalten. „Wir lassen nichts unversucht“, versichert Janina Neumann.