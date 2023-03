Warnstreik: Wertstoffhof in Oldenstadt heute ganztägig geschlossen

Der Wertstoffhof in Oldenstadt bleibt aufgrund des Streiks ganztägig geschlossen. © Becker, Lars

Wie der Landkreis Uelzen mitteilt, bleibt der Werstoffhof in Oldenstadt aufgrund eines Warnstreiks wieder ganztägig geschlossen. Am Entsorgungszentrum in Borg können dagegen weiterhin zu den üblichen Öffnungszeiten Abfälle angeliefert werden.

Uelzen - Bei der Müllabfuhr kommt es durch den Warnstreik zu Einschränkungen: Die Abfuhr von Restabfall im Flecken Ebstorf mit Altenebstorf und die Abfuhr von Bioabfall in den Orten Himbergen mit Almstorf, Brockhimbergen, Groß Thondorf, Klein Thondorf, Kollendorf, Rohrstorf, Strothe, Stoetze mit Bankewitz, Boecke, Groß Malchau, Hohenzethen, Nievelitz, Schlankau, Törwe, Zieritz, Oetzen mit Bruchwedel, Dörmte, Jarlitz, Oetzmühle, Stöcken, Süttorf, Römstedt mit Drögennottorf, Havekost, Masbrock, Niendorf I, Weste mit Hagen, Höver, Oetzendorf, Testorf, Weste, Weste Bhf., Westersunderberg, Rosche mit Borg, Gauel, Göddenstedt, Hohenweddrien, Katzien, Nateln, Neumühle, Polau, Prielip, Probien, Retzien, Schmölau, Schwemlitz, Stütensen, Teyendorf, Uelzen mit Masendorf und Molzen entfällt.

Die Entsorgung von Sperrmüll und die Containertouren finden heute trotz des Warnstreiks statt, ebenso die Restabfallentsorgung in den Gemeinden Wriedel und Eimke.

Ein Nachfahren der Touren ist gemäß Satzung nicht vorgesehen. Streik ist ein unvorhersehbares Ereignis, das gemäß Satzung zu keinen Nachforderungen Anlass gibt. Die Abholung der Abfälle in den genannten Orten wird somit erst wieder zum nächsten Regelterminen (in der Regel 14-tägig/Ausnahme: vierwöchentlich bei 40 l-Behälter Singlehaushalt) stattfinden.

Angesichts des Warnstreiks besteht die Möglichkeit, amtliche Restabfallsäcke zu erwerben und bei der nächsten Restabfalltour zusätzlich zur Entsorgung bereitzustellen. Die Gebühr für den Restabfallsack beträgt 3,70 Euro pro Stück, für zugelassene Bioabfallsäcke 1,50 Euro pro Stück.

Außerdem können im Entsorgungszentrum Borg und am Wertstoffhof Oldenstadt Restabfälle von Montag bis Samstag zu den jeweiligen Öffnungszeiten gegen Gebühr angeliefert werden.