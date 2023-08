Wenn Tierschutz an Grenzen stößt

Von: Norman Reuter

Teilen

Zwei Paletten Tierfutter und Zubehör: Fressnapf-Filialleiterin Anneka Horch (Mitte) und Bezirksleiter Ivan Capraro (nicht im Bild) hatten alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das Tierheim – links Karin Rothe, rechts Sven Frels – erneut unterstützen zu können. © Privat

Ein Fall, der das Uelzener Tierheim bereits vor zwei Jahren beschäftigte, ist wieder aktuell. Er zeigt: Tier und Halter müssen zusammenpassen. Dabei hat das Tierheim bereits genug um die Ohren.

Uelzen – Ziemlich genau zwei Jahre ist es her, dass die AZ über einen unschönen Fall aus dem Tierheim Uelzen berichtete: Damals hatten sich die Ehrenamtlichen des Tierschutzvereins Uelzen und Umgebung nach Abwägung allen Fürs und Widers geweigert, einen großen, schweren Herdenschutzhund an ein älteres Paar aus dem Landkreis Uelzen herauszugeben.

Die Senioren wollten den Vierbeiner gerne bei sich aufnehmen, doch die heimischen Tierschützer waren fest davon überzeugt, dass die Kombination von Menschen und Hund einfach nicht stimmig sein würde.



Es kam vor dem Tierheim am Kuhteichweg sogar zum verbalen Streit zwischen Mitarbeitern und dem Ehepaar, der dann in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte. Ein Mitarbeiter kassierte Schläge. Die abgewiesenen Leute wollten den Spieß jedoch umdrehen, sahen sich in der Opferrolle und erstatteten sogar Strafanzeige – das Verfahren wurde eingestellt.



Jetzt gibt es die Fortsetzung dieser geplatzten Vermittlung: Besagtes Ehepaar setzte seinen Traum vom Herdenschutzhund doch noch in die Tat um und kaufte sich ein solches Tier bei einem Züchter. „Wir nennen solche Menschen bei uns Vermehrer“, sagt Biggi Frels, die 2. Vorsitzende des Tierschutzvereins, mit dem Verweis darauf, dass seriöse Züchter darauf achten, dass der Hund zum potenziellen Halter passt. Geld dürfe nicht im Vordergrund stehen – schließlich geht es um ein Lebewesen.



Es kam dann so, wie es Frels und der Tierschutzverein befürchtet hatten: Der Rüde wurde immer kräftiger. Irgendwann hatten die älteren Leute sogar Angst vor ihm, stellten die Fütterungen ein. Aufmerksame Nachbarn registrierten allerdings, dass der Vierbeiner abmagerte, zeigten das Ehepaar beim Veterinäramt an. Der Herdenschutzhund wurde von der Behörde abgeholt – und lebt nun übergangsweise im Tierheim Uelzen. „Wir haben uns damals geweigert – und dann passiert genau das“, schüttelt Biggi Frels den Kopf. Sie und ihr Verein müssen den Verkauf nun indirekt ausbaden – in einer Zeit, in der ohnehin die Kapazitäten ausgeschöpft sind.

Viele Tierheime sind voll. Deswegen setzten sie einen Brandbrief an Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, sowie an Ariane Kari, die Tierschutzbeauftragte der Bundesregierung, auf. Ihre Botschaft: „Deutschlands Tierheime sind am Ende! Verzweifelte Hundehalter lassen ihre Hunde bereits durch Tierärzte töten, töten sie selbst oder versuchen, sie unter Angabe falscher Tatsachen im Tierheim abzugeben oder im Internet zu verkaufen. Wann handeln Sie endlich? Wir brauchen einen runden Tisch für den Tierschutz, jetzt!“, heißt es dort.



„Wir bekommen dieses Jahr – warum auch immer – unglaublich viele Hunde von Verstorbenen. Und da rennen wir dann den Angehörigen hinterher, um zumindest unsere Kosten gedeckt zu bekommen. Alle Boxen sind voll, eine halten wir für einen Fundhund frei. Und es laufen auch viele unkastrierte Wildkatzen herum. Es wäre für die Nachverfolgbarkeit alles einfacher, wenn eine Chip-Pflicht bestehen würde und Tiere sofort registriert werden müssten“, schildert Biggi Frels das Arbeiten am Limit.



Immerhin gibt es aber auch positive Ereignisse, die den Ehrenamtlichen im Tierschutzverein Kraft und Mut geben. „Ins Tierheimauto passen zwar bequem ausgewachsene Doggen, aber für eine so große Spende ist es doch zu klein“, lacht Biggi Frels. Ihr Mann Sven, der Schatzmeister ist, und die Vorsitzende Karin Rothe brauchten letzte Woche einen großen Transporter, um zwei vollgepackte Europaletten mit Futterspenden und Tierzubehör entgegenzunehmen, die Fressnapf im Rahmen der Initiative „Tierisch engagiert“ zur Verfügung gestellt hat.



Hunde wie Katzen im Uelzener Tierheim freuen sich über Leckereien – und die Kaninchen wühlen sich durch duftendes Heu.