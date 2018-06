Wenn Politiker sich drücken

Das soll es dann also gewesen sein. Die ambitionierten Pläne des Vereins Ilmenaustadt, mit neuen Ideen Uelzen in ein neues Zeitalter zu führen, haben sich wohl am Mittwoch dieser Woche in Luft aufgelöst. Auf einer Mitgliederversammlung der SPD. Stundenlang gab es nur verbales Feuer gegen das Herzstück des Vereins, die Schaffung eines Sees in der Uelzener Innenstadt.

Schon im Vorfeld der Versammlung hatte sich abgezeichnet, dass die Idee in der Stadt auf ein geteiltes Echo stößt. Da gab es vehemente Gegner und Befürworter, quer durch die politischen Parteien, die Wirtschaft und die Bevölkerung. Und dass in den vergangenen Wochen kontrovers diskutiert wurde, ist natürlich gut und richtig, schließlich geht es hier um ein richtungsweisendes Projekt.

Und doch ist bei der Entscheidungsfindung vieles schief gelaufen und das müssen sich die politischen Gremien dieser Stadt ankreiden lassen: Sie haben diese Diskussion nicht dort geführt, wo sie hingehört: In den öffentlichen Ausschüssen. Stattdessen gab es dort lediglich eine Vorstellung der Pläne und danach wurde das Thema in die Fraktionen verwiesen. Und da verschwand es bis heute in der Versenkung. Nicht ein Ausschuss, geschweige denn der Stadtrat, hat sich dieses Vorhabens bislang angenommen. Die Politik hat sich stattdessen weggeduckt. Vor der Verantwortung, die sie als gewählte Volksvertreter haben, hat sich die überwiegende Zahl der Stadtratsmitglieder gedrückt.

Das ist ein Armutszeugnis. Und es passt leider in die Kultur dieses Stadtrates. Entscheidungen werden nicht getroffen, stattdessen gibt man laufend zu wichtigen Themen Gutachten in Auftrag – auch in der Hoffnung, dass diese Expertisen eine eigene Entscheidung überflüssig machen.

In Sachen See haben nur wenige Kommunalpolitiker das Kreuz breit gemacht und eine Meinung öffentlich vertreten. Den wahrscheinlichen Todesstoß aber hat dem Projekt jetzt die Mitgliederversammlung der Sozialdemokraten versetzt. Die SPD-Stadtratsmitglieder haben der Basis die Entscheidung überlassen, anstatt selbst eine zu treffen. Das kann man bei einfachen Ja-oder-Nein-Themen machen, aber nicht bei einem derart komplexen Projekt, bei dem es um viel mehr als „nur“ einen See, bei dem es vielmehr um die Weiterentwicklung der Innenstadt geht.

Woher soll die Parteibasis wissen, welche finanziellen Spielräume ein Stadtrat hat, wie die Prioritätenliste für wichtige Projekte aussieht, wie man Stadtentwicklung plant? In diesen Themen stecken Volksvertreter, sie sind gewählt, um solche Dinge abzuwägen und zu entscheiden. Und sie nicht einfach an die Basis abzugeben.

Engagierte Bürger haben sich Gedanken für ihre Heimatstadt gemacht – das Schauspiel, das dann seitens der Politik folgte, wurde diesem Einsatz nicht im Ansatz gerecht. Da muss sich niemand wundern, wenn immer mehr Bürger dankend abwinken.

Von Thomas Mitzlaff