Weniger Metronom-Züge, mehr Verlässlichkeit? Zugausfälle und Verspätungen treiben die Bahnpendler um

Von: Norman Reuter

Der Regionalexpress 82812 aus Göttingen erreicht gestern Morgen 15 Minuten später als geplant den Hundertwasser-Bahnhof Uelzen. © Reuter, Norman

Bahnpendler brauchen starke Nerven. Sie erleben auf den Metronom-Strecken Zugausfälle und Verspätungen. Das Eisenbahn-Unternehmen, das seinen Sitz in Uelzen hat, nennt Krankheitsfälle und Fachkräftemangel als Gründe. Das ruft die Landesnahverkehrsgesellschaft auf den Plan: Sie findet deutliche Worte, nennt die Situation „sehr unbefriedigend“, und steht mit Metronom zu einem außergewöhnlichen Schritt in Gesprächen. Er würde die Pendler treffen.

Uelzen – Der Regionalexpress 82812 aus Göttingen erreicht am Dienstagmorgen 15 Minuten später als geplant den Hundertwasser-Bahnhof Uelzen. Am Bahnsteig 103 herrscht noch Zuversicht, dass er, weil ein zeitlicher Puffer bestand, noch pünktlich um 8.01 Uhr weiter nach Hamburg fährt. Aber wenn nicht, würde dies auch nicht mehr ins Gewicht fallen. Berufspendler, die auf der Strecke Hannover-Hamburg unterwegs sind, zeigen sich leidgeprüft.

„Man kann sich nicht darauf verlassen. Ich schaue morgens in die App, und weiß dann, was mich erwartet“, sagt ein 40-Jähriger, der berufsbedingt nach Hamburg pendelt, im Gespräch mit der AZ. Alexandra, 30 Jahre alt, nutzt den Metronom, um zu ihrer Arbeitsstelle nach Bad Bevensen zu kommen. „Es kommt fast täglich zu Verspätungen.“ Fallen ganze Verbindungen aus, muss sie ihrem Chef erklären, dass sie später kommt oder gar nicht.

Bahnnutzern kann es passieren, dass kurzfristig mehrere Verbindungen hintereinander im Metronom-Netz ausfallen – so wie das am Montag, 19. Juni, auf den Strecken Hannover-Uelzen und Göttingen-Uelzen der Fall war. Das liest sich in der elektronischen Fahrplan-Auskunft für den Tag dann so: Die Züge von Göttingen nach Uelzen um 7.07 Uhr, von Hannover nach Uelzen um 7.40 Uhr, von Uelzen nach Göttingen um 9.09 Uhr und von Uelzen nach Göttingen um 11.09 Uhr fahren nicht. Stets wird dafür der gleiche Grund genannt: „kurzfristiger Personalausfall“.

Das Eisenbahn-Unternehmen erklärt diese Reihe von Zugausfällen mit „einer erhöhten Zahl an Krankmeldungen“. Diese ließen sich im Voraus nicht planen, so Metronom-Sprecherin Tina Allerheiligen. „Dazu kommt noch der Beginn der Urlaubszeit und der grundsätzliche Fachkräftemangel in der Branche, von dem auch wir betroffen sind.“



Dass Metronom auf den Strecken Göttingen-Uelzen und Hannover-Hamburg verkehrt, geht auf eine Ausschreibung zurück, die das Unternehmen gewann. Zuständig ist die Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG). Sie findet deutliche Worte: „Aus Sicht der LNVG ist die Situation im Hinblick auf die vielen personalbedingten Zugausfälle beim Metronom aktuell sehr unbefriedigend“, so der Sprecher Dirk Altwig.

Die LNVG befindet sich nach Aussage von Altwig mit Metronom in Gesprächen darüber, wie mehr Verlässlichkeit beim Fahrplan möglich ist. Ein Vorschlag würde womöglich die Situation entspannen, doch auch Einschnitte für Bahnpendler bedeuten: „Wir haben Metronom um Prüfung gebeten, ob durch eine zeitlich begrenzte planmäßige Streichung von Fahrten, das verbleibende Angebot verlässlicher gefahren werden kann. Damit sollen kurzfristige personalbedingte Zugausfälle vermieden werden; für die Fahrgäste sind überraschende Ausfälle besonders ärgerlich, auf geplante Streichungen kann man sich wenigstens einstellen“, so Altwig. Die Prüfung, ob das ein gangbarer Weg ist, liegt nach Aussage des Sprechers beim Metronom.



„Grundsätzlich ist es Aufgabe der Eisenbahnverkehrsunternehmen, ausreichend Personal für die vertragsgemäße Erbringung der Leistung bereitzustellen“, sagt Altwig weiter. Und: In den Ausschreibungen würde auch vorgegeben, dass jährlich eine Mindestanzahl an Triebfahrzeugführern erfolgreich ausgebildet werden muss, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.“ Wie Metronom erklärt, würde das Unternehmen „alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten“ nutzen, um Ausfälle zu vermeiden. Sprecherin Tina Allerheiligen: „Denn natürlich hat jeder Ausfall negative Folgen für uns.“



Auch die Landesnahverkehrsgesellschaft macht deutlich, dass dem Unternehmen daran gelegen sein sollte, den Fahrplan zu erfüllen. LNVG-Sprecher Altwig: „Ausgefallene Fahrten bezahlen wir nicht, außerdem prüfen wir Vertragsstrafen.“

Gestern Morgen wird am Bahnhof nicht nur auf den Metronom geschimpft. Ein 53-Jähriger lobt, dass das Personal „freundlich“ sei, und das Unternehmen auch als erstes darauf gesetzt habe, keinen Alkohol bei Fahrten zu zulassen.



Zwischen 7 und 9 Uhr fahren gestern auch die Metronom-Züge ab – und zwar pünktlich.