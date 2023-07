Bauvorhaben in Uelzen: Mit neuer Anlage wird Energie eingespart

Von: Norman Reuter

Vor dem Fabrikgebäude, an dem der Extraktionsturm entsteht: Runi Egholm (links) und Georg Sander. © Reuter, Norman

Ein neuer Extraktionsturm mit 13 Metern Höhe wird nun auf dem Gelände der Zuckerfabrik in Uelzen gebaut. Mit der geplanten Anlage soll Energie gespart werden.

Uelzen – Das Unternehmen Nordzucker investiert in sein Werk in Uelzen, um seinem Ziel näher zu kommen, möglichst auf fossile Brennstoffe verzichten zu können. Runi Egholm, neuer Werksleiter in Uelzen, und Georg Sander, Leiter landwirtschaftliche Abteilung (Agricenter) Uelzen, berichten im Gespräch mit der AZ vom geplanten Bau eines weiteren sogenannten Extraktionsturms. Ein zweistelliger Millionen-Betrag werde in das Vorhaben fließen.



In sogenannten Extraktionstürmen wird der Zucker aus den Rübenschnitzeln herausgelöst. Zwei solcher Türme stehen bereits auf dem Uelzener Werksgelände, geplant ist nun ein dritter. „Wir erwarten dadurch Energie-Einsparungen von zehn Prozent“, sagt Runi Egholm.



Mit der technischen Anlage, die mehr als 25 Meter in die Höhe ragen und einen Umfang von gut 13 Metern haben wird, ist es möglich, die aus den Rüben geschnittenen Schnitzel länger in den dann drei Extraktionstürmen zu belassen, wodurch mehr Zucker herausgelöst wird, zugleich aber auch Wasser gespart werden kann. Die benötigte Wärme könne auch ein zweites Mal für die Produktionsabläufe genutzt werden. „Wir fangen in diesem Jahr mit dem Bau an“, so Georg Sander. Erste vorbereitende Arbeiten auf dem Werksgelände hat es bereits gegeben.



Das Unternehmen Nordzucker hat sich unter dem Schlagwort „Go.Green“ zum Ziel gesetzt, bis 2030 die CO2-Emissionen zu halbieren. Bis 2050 will es klimaneutral arbeiten.



250 Millionen will Nordzucker insgesamt investieren, um das Ziel zu erreichen. Der Bau des Turmes in Uelzen ist dabei eine Maßnahme, um in einem ersten Schritt den Energieverbrauch zu reduzieren. Überlegungen bestehen auch, künftig die Rübenschnitzel, nachdem Zucker herausgelöst und sie ausgepresst wurden, als Energie-Träger zu nutzen.



Die EU hat dafür die gesetzlichen Möglichkeiten geschaffen, die allerdings noch in Landesrecht überführt werden müssen.