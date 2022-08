Update: Kollision am Bahnübergang nahe Lüder ‒ 47 Personen bei Unfall im Zug gewesen

Von: Norman Reuter

Einsatz für Polizei und Rettungskräfte bei Lüder. © Jens Wolf/dpa

Zwischen Lüder und Langenbrügge ist am heutigen Samstagnachmittag an einem Bahnübergang ein Wagen in einen Personenzug gefahren. Die Ursache ist zunächst unklar. Die Zuginsassen blieben nach DRK-Angaben unverletzt.

+++ UPDATE +++

Lüder ‒ Bei der Kollision eines Autos mit einem Personenzug sind die Zuginsassen wohl mit dem Schrecken davon gekommen. Das ergibt eine Anfrage der AZ beim DRK Uelzen. Wie eine Sprecherin erklärt, seien die 46 Insassen und der Lokführer vom DRK-Rettungsdienst in Augenschein genommen worden. Demnach konnten sie unverletzt den beschädigten Zug verlassen.

Aufgrund der hohen Temperaturen wurde dennoch die Schnelle Einsatzgruppe des DRK alarmiert, um die Insassen mit Getränken und Snacks zu versorgen, bevor sie mit Bussen weitergefahren wurden.

Inzwischen ist der Einsatz beendet, so die Sprecherin.

+++ ERSTMELDUNG +++

Die Polizei hat soeben bestätigt, dass es heute Nachmittag gegen 16 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Personenzug gekommen ist. Nach ersten Erkenntnissen ist der Unfall glimpflich ausgegangen.

Am Bahnübergang zwischen Lüder und Langenbrügge, er soll unbeschrankt sein, ist demnach eine Seniorin mit ihrem Wagen gegen einen Personenzug gefahren, der gerade einen Bahnübergang querte. Der Zug soll den Bahnübergang zur Hälfte passiert haben, als das Auto gegen ihn stieß. Wieso es zur Kollision kam, ist gegenwärtig noch nicht geklärt. Die Seniorin am Steuer wird vorsichtshalber im Klinikum behandelt. Die Zuginsassen, so die Erstauskunft, werden durch das DRK betreut, ohne dass größere Verletzungen bekannt sind.

Weil der Zug beschädigt wurde, ist eine Weiterfahrt nicht möglich. Die Bahnstrecke ist gegenwärtig auch gesperrt.