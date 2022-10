Von Vicky Leandros bis Thomas Anders: „Schlager-Marathon“ beim Open R

„Ich liebe das Leben“ - Vicky Leandros tritt beim Open R genauso auf wie Thomas Anders. © Privat

Beim Open R 2023 in Uelzen ist einmal mehr ein Festivaltag mit Schlager- und Partymusik geplant. Wie Veranstalter Ulrich Gustävel gestern bekanntgibt, hat er für den dritten Festivaltag, 2. Juli 2023, insgesamt 13 Künstlerinnen und Künstler gewinnen können, überschrieben ist das Programm mit „Schlager-Marathon“.



Uelzen – Knapp 100 Tage nach dem Open R 2022 nennt Veranstalter Ulrich Gustävel die ersten Künstler, die im kommenden Jahr auf der Bühne der Almased-Arena zu erleben sein werden: Beatrice Egli, Ross Antony, Vicky Leandros, Thomas Anders, Mickie Krause oder auch Peter Wackel sind darunter.



Bereits Mitte September hatte Gustävel berichtet, dass das Open R vom 30. Juni bis 2. Juli 2023 an drei aufeinanderfolgenden Tagen stattfinden soll. Der dritte Festivaltag, 2. Juli, ist dabei, so viel ist seit gestern bekannt, für Schlager- und Partymusik reserviert. 13 Künstlerinnen und Künstler haben ihr Kommen zugesagt, darunter auch Boney M. feat. Liz Mitchell, Semino Rossi, Anna Maria Zimmermann und Michael Holm. Die Überschrift für diesen Tag lautet „Schlager-Marathon“.

Gehören zu den Künstlern des dritten Festivaltags: Beatrice Egli und Marie Reim (re.) © Privat

Schlager und das Open R – das hat schon ein wenig Tradition. 2018 gaben sich bereits Musiker der Szene sprichwörtlich in Uelzen die Klinke in die Hand. 2016 und 2022 war Roland Kaiser zu Gast. „Wir haben viel Post erhalten, in der immer wieder Schlager gewünscht wurde“, so Ulrich Gustävel. Das habe gezeigt, welches Verlangen es danach gebe. Das Open R-Team habe diesem nachkommen wollen, so sei die Idee zum Schlager-Marathon entstanden.



Von 14 bis 22 Uhr sind Auftritte der 13 Künstler geplant, den Abschluss, so Stand jetzt, wird am Abend Beatrice Egli bilden. „Wir haben mit ihr, mit Ross Antony oder auch Thomas Anders Künstler, die hochaktuell sind“, so Gustävel. Zugleich setzt er auf Schlager-Legenden wie Vicky Leandros mit ihrem „Ich liebe das Leben“ oder auch auf Michael Holm, der mit „Tränen lügen nicht“ Erfolge feierte.

Zugleich steht 2023 die nächste Musiker-Generation auf der Uelzener Bühne. Mit Marie Reim tritt die gemeinsame Tochter von Matthias Reim und Michelle auf. Mit Achim Petry kommt der Sohn von Wolfgang Petry in die Hansestadt. „Der singt auch die Lieder seines Vaters“, weiß Gustävel zu berichten.



Sie sorgen für Stimmung: Micky Krause, Peter Wackel und Ross Antony. © Bild Micky Krause: Kuenster

Welche Musiker an den anderen beiden Tagen auftreten werden, will der Veranstalter „in Kürze“ bekannt geben. „Der Sonntag war der erste Tag, der von den Musikern her komplett voll war und deswegen gehen wir damit hinaus“, so Gustävel.



Der Vorverkauf für den Schlager-Marathon beim Open R 2023 startet am morgigen Freitag. Karten sind bei bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet erhältlich.