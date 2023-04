Von Sonnabend bis Montag herrscht wieder Trubel in Uelzen

Von: Theresa Brand

Drei Generationen Schausteller vor dem Autoskooter: Michael Mantau (links) mit seinem Sohn Marco und dessen Sohn Mason. © Brand, Theresa

Über Ostern geht es wieder rund auf dem Albrecht-Thaer-Gelände in Uelzen. Denn von Sonnabend, 8., bis Montag, 10. April, findet hier der traditionelle Ostermarkt statt.

Uelzen – Schon seit Montag sind die Schausteller dabei, alles für das Osterwochenende aufzubauen. Für sie ist es in diesem Jahr die erste Veranstaltung nach der Winterpause – eine gute Gelegenheit, vor dem Start in die Saison zu überprüfen, ob die frisch renovierten Fahrgeschäfte und Buden auch reibungslos aufgebaut werden können und alles so klappt, wie es soll.

„Wir freuen uns, dass es wieder losgeht“, sagt Michael Mantau. Er ist der erste Vorsitzende des Schaustellerverbands und kümmert sich um den Autoskooter. Mittlerweile ist sein Sohn Marco hauptsächlich dafür zuständig, und auch die nächste Generation steht schon in den Startlöchern: „Mason ist immer dabei“, sagt Marco Mantau. Und das merkt man, denn ganz selbstverständlich tapst der Junior mit seinem Vater und Großvater über den Autoskooter.

Los geht es mit dem Ostermarkt am Sonnabend um 14 Uhr. Michael Mantau zählt auf: „Wir haben Autoskooter, Beatbox, Kettenflieger, Breakdancer, Kinderkarussell, Trampolin und Babyflug. Dann natürlich Essen und Trinken, man kann Pfeile werfen und noch mehr.“ Außerdem ist der Osterhase an allen drei Tagen auf dem Gelände unterwegs und verteilt Ostereier. Um 19 Uhr wird am Sonnabend auf dem Platz neben den Buden und Karussells dann feierlich das Osterfeuer angezündet.



Neben Autoskooter, Breakdancer und Zuckerbuden gibt es für Kinder bis zwölf Jahre in diesem Jahr einen Malwettbewerb. Gesucht wird das schönste Motiv passend zum Ostermarkt, eine Vorlage kann auch bei Facebook heruntergeladen werden. Die Bilder können ebenfalls über Facebook eingeschickt oder einfach direkt auf dem Ostermarkt abgegeben werden. Auf die drei Gewinner warten am Sonntag Freipässe, mit denen alles auf dem Markt umsonst ist.



„Wir hoffen, dass mindestens genauso viele Leute kommen wie im letzten Jahr“, sagt Michael Mantau. Corona-Auflagen gibt es mittlerweile gar nicht mehr, was hier alle erleichtert. Der Vorsitzende des Schaustellerverbandes erklärt: „Zum Glück finden die Märkte wieder statt. Die Leute möchten wieder Spaß haben.“



Seine Familie ist schon in der sechsten Generation im Schaustellergewerbe. „Da wird man reingeboren“, sagt er. Für ihn ist es jedes Jahr das Schönste, wenn die Saison wieder Fahrt aufnimmt. Von Uelzen geht es für seine Familie weiter nach Munster zum Frühjahrsmarkt. „Am schönsten ist es, wenn wir viele lachende Gesichter sehen.“