Von Mexiko bis Taiwan: 18 junge Lions-Mitglieder erkunden Uelzen

Von: Monika Buhr

Teilen

Ein Selfie vor dem Ulenköper-Denkmal durfte für die Besucher aus internationalen Lions-Clubs beim Rundgang durch Uelzen nicht fehlen. © Monika Buhr

18 junge Mitglieder von Lions-Clubs aus der halben Welt sind derzeit im Rahmen eines internationalen Austauschs zu Gast im Landkreis Uelzen. Gemeinsam erkundeten sie jetzt die Hansestadt.

Uelzen/Landkreis – Sie kommen aus Taiwan, Thailand, Rumänien, Finnland, Italien, China, Peru, Mexiko, Brasilien, Tschechien, Tunesien und vielen weiteren Ländern. In Gruppen aufgeteilt, erkunden sie die Hansestadt Uelzen und sind nicht nur vom Ulenköper-Denkmal begeistert. 18 junge Mitglieder von Lions-Clubs aus der halben Welt sind derzeit zu Gast in der hiesigen Region. Erstmals führt der Lions-Club Uelzen gemeinsam mit den Clubs aus Lüchow-Dannenberg und Bad Bevensen einen solchen internationalen Austausch im Kreis Uelzen durch.

Jugendliche Angehörige aller Lions können daran teilnehmen und die Welt günstig kennenlernen, Kontakte knüpfen und fremde Lebensweisen erfahren. Die Lions-Mitglieder bieten in den drei Wochen nicht nur ein interessantes Programm, sondern haben auch viele Sponsoren gewonnen, damit die Kosten für die Teilnehmer möglichst gering bleiben.



Der Präsident des Lions-Clubs Lüchow-Dannenberg, Eugen Prändl, begleitet diesen Austausch von der Landung des Flugzeugs in Hamburg an. „Es war ein aufregender Tag, weil sie aus aller Welt und zu unterschiedlichen Zeiten, mal mit, mal ohne Gepäck angereist sind. Aber schließlich waren alle da und konnten für eine Woche ihren Gasteltern übergeben werden“, erzählt Prändl.



Denn ganz normales Leben gehört auch zu dem umfangreichen Programm und dazu ebenfalls ein Blick in den Schulalltag. Die jüngsten Teilnehmer sind 14 Jahre alt und gehen noch zur Schule, da war ein kurzer Eindruck vor den Ferien schon spannend.



Seit einer Woche wohnen sie im Gustav-Stresemann-Institut in Bad Bevensen, haben sich miteinander vertraut gemacht und genießen das abwechslungsreiche Programm. „Heute ist eine Stadt-Rallye angesetzt, um Uelzen kennenzulernen“, begrüßt Lukas Schumacher vom Uelzener Leo-Club, der Nachwuchsorganisation der Lions, die 18-köpfige Gruppe.



Die englische Sprache schafft Gemeinsamkeit, einige können aber auch ein bisschen Deutsch. Schnell sind vier Gruppen gebildet, die von jeweils einem Leo-Club-Mitglied begleitet werden. „Dieser Innenstadtplan hat Zeichen für typische Sehenswürdigkeiten oder Ähnliches, die Ihr finden und damit ein Selfie machen sollt“, erklärt Lukas Schumacher. Im Beiblatt ist die Sehenswürdigkeit erläutert, die dann mit der Gruppe fotografiert werden soll.



In der vergangenen Woche mit Abstechern nach Berlin, in die Autostadt nach Wolfsburg und auf einen Bauernhof haben sich die jungen Leute schätzen gelernt. Zielsicher laufen sie in Uelzen los. „Es ist sehr interessant hier. Wir lernen viele neue Freunde kennen“, sagt die Dänin Fina. Rami aus Tunesien ist schwer sehbeeinträchtigt und genießt das Ertasten des Stadtreliefs am Herzogenplatz mit Blindenschrift-Erläuterung. Beifall von der Gruppe ist ihm sicher, ins Englische übersetzt von Leo-Club Vizepräsident Leif Jannis Röttger. Auch das Ulenköper-Denkmal ertastet Rami samt Glückstaler. Bis zum Mittagessen in den Ilmenauwiesen sind alle Highlights entdeckt und Uelzen ist ein bisschen präsenter in den Köpfen der internationalen Gäste geworden.