Verkehrseinschränkungen zu beachten

„Volbeat“ rockt heute Uelzen: Metal und Rock zum Start des Open R 2023

Von: Lars Becker

Teilen

Ab heute geht es in der Almased-Arena an der Albrecht-Thaer-Straße wieder rund: Das Festival „Open R 2023“ beginnt. © Archivfoto: Oliver Huchthausen

Die Bühne, die Technik und die Infrastruktur in der „Almased-Arena“ stehen. Die Parkplätze sind ausgeschildert – und die Vorfreude bei über 20.000 Musik-Fans auf 25 Acts in drei Tagen ist riesig: Heute beginnt die zwölfte Auflage des Uelzener Festivals „Open R“.

Uelzen – Veranstalter Ulrich Gustävel, der erstaunlich viel Ruhe ausstrahlt („Wir sind ein starkes, erfahrenes Team. Die Aufgaben sind gut verteilt, es läuft alles“) hat mit der Band Volbeat aus Dänemark „den heißesten Rockact Europas“ als Headliner für Tag eins an Land ziehen können, wie er stolz sagt.

Ab 15 Uhr stehen zuvor noch Pure Tonic, Steve ‘n‘ Seagulls, Emilbulls und Airbourne auf der Bühne. Sie heizen mutmaßlich rund 10.000 Metal- und Rock-Fans kräftig ein. Die Jungs von Volbeat kommen mit ihrer Crew vom ausverkauften Konzert auf Burg Clam in Österreich, wo sie am Abend gespielt haben – Pyrotechnik und spektakuläres Bühnenbild inklusive.

Am Sonnabend heißt das Motto ebenfalls ab 15 Uhr dann wieder „Neue Töne“, wenn Sophia, Leony, Tom Gregory, Alvaro Soler, Sido und Rea Garvey ihre größten Hits präsentieren. Zum Abschluss steigt am Sonntag der Uelzener Schlager-Marathon – mit Beatrice Egli, Kerstin Ott, Thomas Anders, Semino Rossi, Ross Antony, Boney M. feat. Liz Mitchell, Mickie Krause, Anna-Maria Zimmermann, Michael Holm, Achim Petry und Band, Peter Wackel, Marie Reim, Safiya und Die Junx.

Einlass ist an allen Tagen immer ab 14 Uhr. Heute und morgen könnte das Programm – Zugaben der Haupt-Acts Volbeat und Rea Garvey einkalkuliert – bis 23 Uhr dauern, am Sonntag bis 22 Uhr. Hier sorgt Beatrice Egli fürs Finale des „Open R“. Der Wetterbericht weist für heute und morgen ein geringes Regenrisiko aus...

Das sagt der Bürgermeister zum „Open R“

„Das Open R ist eines der Aushängeschilder dieser Stadt. Wenn es darum geht, warum Uelzen überregional bekannt ist, dann gehört diese Veranstaltung unbedingt dazu. Wenn wir ehrlich sind, sollten wir dankbar sein, dass so etwas auf die Beine gestellt wird.“ Das sagt Jürgen Markwardt. Der Bürgermeister ist glühender Fan des Musik-Spektakels in der Hansestadt. „Absolut – ich habe wieder für alle drei Tage Karten. Der Samstag ist dabei mein Lieblingstag, darauf freue ich mich wirklich am meisten“, sagt er jetzt im AZ-Gespräch.



Für die Stadt ist das Festival eine sehr gute Gelegenheit, Gäste von außerhalb, die erstmals in die Zuckerstadt kommen, zu begeistern. Veranstalter Ulrich Gustävel rechnet mit noch mehr Wohnmobil-Gästen als sonst – auch aus dem Ausland.

Verkehrseinschränkungen zu beachten

Rund ums „Open R“ kommt es wieder zu Verkehrseinschränkungen: Die Albrecht-Thaer-Straße und die Straße Wulhop sind seit Donnerstag bis Dienstag (7 Uhr) gesperrt. Von Freitag um 8 Uhr bis Montag um 7 Uhr können zudem nur noch Anlieger die Eschemannstraße, Wollsteiner Straße, Elbinger Straße, Marienburger Straße und Stargader Straße nutzen. Ebenso ist die Zufahrt über die Sternstraße zur Albrecht-Thaer-Straße seit Donnerstag bis Dienstag (7 Uhr) nicht möglich.

Die Zufahrt zu den Parkplätzen am Konzertgelände ist an den Festivaltagen ausschließlich über den Bohldamm möglich. Die Albrecht-Thaer-Straße wird zur Einbahnstraße ab dem Kreisverkehr An den Zehn Eichen. In der Albrecht-Thaer-Straße gilt zudem nur noch Tempo 30.

Bahnpendler können den Parkplatz an der Albrecht-Thaer-Straße von Freitag bis Sonntag nicht nutzen. Ausweichparkplätze gibt es an der Stadthalle. Verzögerungen sind zudem auf der Stadtbus-Linie 5 möglich, weil die Busse den Bohldammtunnel passieren müssen.