Vier Ehrennadeln für engagierte Uelzener

Von: Norman Reuter

Vier Ehrennadeln wurden verliehen (v. li.): Antje Sander mit Sohn Niklas, Hans Schneider, Friedrich Brüning, Bürgermeister Jürgen Markwardt und Birgit Steinbach. © Reuter

Die Hansestadt Uelzen hat heute Abend mit Antje Sander, Birgit Steinbach, Friedrich Brüning und Hans Schneider vier Bürger ausgezeichnet, die sich für das Gemeinwohl einsetzen. Die zwei Männer und zwei Frauen erhielten die Ehrennadel der Hansestadt. Bürgermeister Jürgen Markwardt würdigte ihr freiwilliges Engagement.

Uelzen – Antje Sander ist bekannt als „die gute Fee vom Oldenstädter See“. Ihre Bemühungen um Sauberkeit und Umweltschutz rund um den See sind beispielhaft. Seit Jahrzehnten sammelt die 64-Jährige regelmäßig Abfall und insbesondere Zigarettenstummel, um die Umgebung für die Gemeinschaft und die Natur sicher und sauber zu halten. Mehrmals wöchentlich ist sie meist gemeinsam mit ihrem Sohn unterwegs. Ihr Engagement hat auch dazu geführt, dass Strandaschenbecher installiert wurden.

Birgit Steinbach engagiert sich für den Kreisverband Le-gasthenie, seit sie vor 25 Jahren selbst Unterstützung für ihren Sohn suchte. Als langjährige Vorsitzende leistet sie wertvolle Arbeit: Sie berät Eltern, organisiert Lernförderung und Lerntherapie sowie Fortbildungskurse und Vorträge. Kinder mit ADHS liegen ihr besonders am Herzen. Die 63-Jährige engagiert sich zudem im Kirchenvorstand der Marien-Kirchengemeinde und als Schöffin für die Jugendkammer des Landgerichts Lüneburg.



Friedrich Brüning hat sich sowohl in der Bildungs- als auch in der Kulturförderung hervorgetan. Als Vorlesepate hat er von 2004 bis 2018 Kindern und Senioren Freude bereitet und ihnen geholfen, ihre Liebe zur Literatur zu entdecken. Der 89-Jährige ist zudem in der St.-Petri-Kirchengemeinde aktiv. Er war auch Vorsitzender des Kirchenvorstandes und hat sich in der Partnerschaftsarbeit mit Südafrika engagiert. Die Uelzener Nachtwächtergruppe hat er mit seiner Leidenschaft und seinem Einsatz bereichert.



Hans Schneider, bald 80 Jahre alt, ist ein strahlendes Beispiel für lebenslanges Engagement für die Gemeinschaft. Als langjähriger ehrenamtlicher Seniorenbegleiter und Formularlotse hat er den Lebensalltag vieler älterer Menschen in Uelzen verbessert und bereichert. In Veerßen hat er sich sowohl in seiner Kirchengemeinde, im Sportverein als auch in der Nachbarschaftshilfe engagiert. Im Kindertreff am Stern hat er zudem elf Jahre lang ehrenamtlich Hausaufgabenhilfe angeboten.



„Die Hansestadt Uelzen ist stolz auf das außerordentliche Engagement der Geehrten und gratuliert zur wohlverdienten Anerkennung. Die Ehrenamtlichen leisten einen unbezahlbar wertvollen Beitrag für das Wohlergehen und den Zusammenhalt in unserer Stadt“, so Markwardt.