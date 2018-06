Uelzen.

Nach wochenlanger Vollsperrung rollt der Verkehr auf der Uelzener Stadtumgehung wieder – wenn auch in einem Abschnitt nur eingeschränkt: Zwischen den Abfahrten Bad Bodenteich und Groß Liedern (Foto: tm) ist die B 4 nur in Richtung Norden freigegeben, zwischen Bad Bodenteich und Holdenstedt dagegen gibt es in beide Richtungen wieder freie Fahrt. Von Bodenteich kommend kann man nicht auf die B 4 in Richtung Lüneburg abbiegen.