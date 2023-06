Uelzen: Vandalen beschädigen Fahrzeug von Schlaganfall-Patient

Von: Norman Reuter

Das 25-km/h-Fahrzeug von Harri Glink ist in der Nacht von Freitag auf Sonnabend stark beschädigt worden. © Reuter, Norman

Ein Schlaganfall hat das Leben von Harri Glink auf den Kopf gestellt. Ein Leichtbau-Wagen, mit dem er 25 Stundenkilometer fahren kann, bedeutet für ihn ein Stück Lebensqualität. Jetzt ist das Fahrzeug von Vandalen stark beschädigt worden. Harri Glink versteht die Welt nicht mehr.

Uelzen – Als Harri Glink näher an sein Fahrzeug herantrat und erkannte, wie sehr es beschädigt wurde, brach es aus ihm heraus: „Ich habe erst einmal dagestanden und und geheult“, berichtet der 69-Jährige.



In der Nacht von Freitag auf Sonnabend ist sein Leichtbau-Wagen, mit dem er 25 Stundenkilometer fahren kann, am Hasenberg „Opfer“ von Vandalismus geworden. Die rechte Seitentür wurde gewaltsam aufgehebelt und die Seitenscheibe eingetreten. Damit aber nicht genug: Die Täter brachen einen Außenspiegel ab, sie zerschnitten Kabel im Inneren und nahmen den Feuerlöscher heraus, um den Wagen zu guter Letzt damit einzusprühen. Die Pulverspuren sind auch gestern noch am Hasenberg zu finden.



„Unbegreiflich“ nennt Harri Glinks Frau Bärbel die Tat. Er selbst versteht die Welt nicht mehr: „Es steht groß auf dem Wagen, dass er nur 25 Stundenkilometer fährt. Wer ein solches Fahrzeug nutzt, macht das doch nicht einfach so. Das hat doch Gründe“, sagt Glink. In seinem Fall ist es ein Schlaganfall, den er vor zwölf Jahren erlitt. „Ich war Berufskraftfahrer – international“, erzählt der Uelzener. Spanien, Tschechien, Polen seien Ziele gewesen. Das änderte sich jäh mit dem Schlaganfall.



Der gedrosselte Leichtbauwagen ermöglicht ihm, die Dinge des Alltags zu erledigen, zumal er zuletzt auch noch wegen einer Magen-OP Gewicht verlor. Den Wagen vermisst er nach der Tat schmerzlich. Er wolle ihn wieder reparieren, sagt Glink. Eine Scheibe habe er beim Hersteller in Holland bestellt.



Das Zündschloss hat er ausgebaut, hofft, jetzt auch dafür Ersatz zu finden. „Das kostet allein 181 Euro“, sagt er. Weil er als Frührentner finanziell auch nicht auf Rosen gebettet ist, sei das mehr als ärgerlich. Jeder Euro werde im Alltag gebraucht.



Sonst stellte er den Leichtbauwagen nahe der Haustür auf ein Rasenstück ab. Das sei ihm dann aber von der Stadt untersagt worden, erklärt der 69-Jährige. Deshalb habe er das Fahrzeug an die Straße gestellt. „Dann passiert so etwas“, so Glink. Wer für den Vandalismus verantwortlich sein könnte, der Uelzener weiß es nicht. Mutmaßlich sei die Tat in der Nacht zu Sonnabend zwischen 2.30 Uhr und 3 Uhr begangen worden. Nachbarn hätten in dieser Zeit etwas gehört, aber Beobachtungen seien von ihnen keine gemacht worden.



Am Samstagmorgen wollte Glink mit seinem Wagen einkaufen fahren und entdeckte die Schäden. Als er sich wieder gefangen habe, habe er die Polizei gerufen, erzählt er. Die bestätigt, dass zurzeit Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizei unter (0581) 9300 entgegen.



Harri Glink hofft, möglichst bald wieder in den Wagen steigen zu können. Das sei ein Stück Lebensqualität.