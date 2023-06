Unwetter-Warnung für das AZ-Gebiet: Kreis Uelzen, Altmark und Kreis Gifhorn betroffen

Von: Michael Koch

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt ausdrücklich vor extremem Unwetter im AZ-Verbeitungsgebiet. Vor allem die Uelzener Nordhälfte ist betroffen. (Screenshot) © DWD

Wettervorhersage: Ab heute Nachmittag, 22. Juli, könnte Starkregen drohen – hier die amtlichen Warnungen:

Heute im Tagesverlauf vielerorts schwere Gewitter und teils heftiger, mehrstündiger Starkregen, nachts vor allem noch die Osthälfte betreffend, danach rasche Wetterberuhigung.

Warnregion Uelzen

Donnerstag, 22. Juni, 21 Uhr bis voraussichtlich Freitag, 23. Juni, 10 Uhr: Es tritt heftiger Starkregen auf. Dabei werden Niederschlagsmengen zwischen 30 Liter und 60 Liter pro Quadratmeter in 6 Stunden erwartet. Regional extremer Starkregen bis sogar 150 Liter pro Quadratmeter möglich.(Quelle: dwd.de)

In Niedersachen sind sogar Tornador möglich.

Warnregion Altmark

Donnerstag, 22. Juni, 19 Uhr bis voraussichtlich Freitag, 23. Juni, 4 Uhr: Ab den Abendstunden ziehen von Südwesten her gebietsweise schauerartig verstärkte und mitunter gewittrig durchsetzte Starkregenfälle auf. Lokal kann es dabei zu heftigem Starkregen mit Mengen um 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, stürmischen Böen um 70 Kilometer pro Stunde und Hagel mit Korngrößen bis 2 Zentimeter kommen. Regional ist auch mehrstündiger heftiger beziehungsweise extrem heftiger Starkregen mit Mengen zwischen 40 und 70, punktuell um 90 Liter pro Quadratmeter in 3 bis 6 Stunden möglich. In der zweiten Nachthälfte der Nacht zum Freitag nimmt die Unwettergefahr von Westen her langsam ab. (Quelle: dwd.de)

Warnregion Landkreis Gifhorn

Donnerstag, 22. Juni, 19 Uhr bis voraussichtlich Freitag, 23. Juni, 4 Uhr: Ab den Abendstunden ziehen von Südwesten her gebietsweise schauerartig verstärkte und mitunter gewittrig durchsetzte Starkregenfälle auf. Lokal kann es dabei zu heftigem Starkregen mit Mengen um 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, stürmischen Böen um 70 Kilometer pro Stunde und Hagel mit Korngrößen bis Zentimeter cm kommen. Regional ist auch mehrstündiger heftiger beziehungsweise extrem heftiger Starkregen mit Mengen zwischen 40 und 70, punktuell um 90 Liter pro Quadratmeter in 3 bis 6 Stunden möglich. In der zweiten Nachthälfte der Nacht zum Freitag nimmt die Unwettergefahr von Westen her langsam ab. (Quelle: dwd.de)