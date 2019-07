Unter Alkohol: Pkw prallt bei Suhlendorf gegen Baum – 29-Jähriger leicht verletzt

Kennzeichen passten nicht zum Pkw

Das Fahrzeug hat nur noch Schrottwert.

pm/mih Uelzen. Ein 29-jähriger Mann befuhr am Freitag gegen 21.57 Uhr die Landesstraße von Suhlendorf in Richtung Soltendieck, als er alleinbeteiligt in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam.