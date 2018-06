Unfallflucht und Diebstahl als Zeitvertreib

Uelzen. Für B. gelten keine Gesetze. Das denkt der 75-jährige Senior aus der Gemeinde Suhlendorf zumindest. Unter anderem wegen Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne gültige Kfz-Versicherung, mehrfacher Unfallflucht, Diebstahl, Körperverletzung und Beleidigung steht B. vor dem Amtsgericht Uelzen.

Doch der renitente Senior ist sich keiner Schuld bewusst: „Das ist alles dummes Zeug, das gelabert wurde“, fasst er die Anklageschrift aus seiner Sicht zusammen. „Wieso bin ich überhaupt hier? Ich hab’ keinen Unfall gebaut.“

Das sehen die Zeugen anders. Ein 54-jähriger Physiotherapeut hat im Oktober vergangenen Jahres beobachtet, wie B. mit seinem Wagen auf einem Parkplatz an der Uelzener Gartenstraße ein anderes Auto beim Ausparken beschädigt hat: „Ich habe einen sehr lauten Knall gehört und dann hingeguckt.“ Zuerst habe B. ein paar Minuten im Auto gesessen, dann sei er aber weitergefahren. „Für mich hatte das den Eindruck, dass er abhaut.“

Darum habe der Zeuge mit dem Fahrrad die Verfolgung aufgenommen und B. zur Rede gestellt. Zwar habe der Angeklagte total überrascht getan, „ich hatte aber den Eindruck, dass er genau wusste, dass er den Unfall verursacht hat.“

Gemeinsam seien sie dann in den Kiosk des Mannes gegangen, dessen Auto B. beschädigt hatte. Weil sich herausstellte, dass der Angeklagte sein Auto nicht versichert hat, wollte der Einzelhändler die Polizei rufen. Als er zum Telefonieren in seinen Laden ging, sei B. einfach abgehauen – aber nicht, ohne zuvor seinen Namen zu nennen.

So konnte ihn der Geschädigte ausfindig machen und rief ihn an. Das Telefonat sei sehr kurios verlaufen, denn nachdem er B. am Telefon gesagt habe, dass es um den Autounfall in Uelzen geht, fragte der Beschuldigte nach: „Ach, war das am Amtsgericht?“ Als er das verneinte, habe B. einfach aufgelegt.

Offensichtlich war B. bei der Vielzahl seiner begangenen Verkehrsdelikte durcheinandergekommen, denn einen Monat später parkte er unerlaubterweise auf dem Mitarbeiterparkplatz des Amtsgerichts. Auch dort beschädigte B. das Auto eines Mitarbeiters. „Das haben die mir damals unterstellt“, behauptet der Angeklagte. „Ich fahre immer sehr vorsichtig und vorausschauend.“

Weil B. immer wieder Auto gefahren ist, obwohl er bereits keinen Führerschein mehr besaß, besuchten ihn Polizeibeamte zuhause und nahmen ihm den Autoschlüssel sowie die Kennzeichen weg. Das hat B. offenbar nicht gefallen, denn er sagte zu den Polizeibeamten: „Ihr seid deutsche Vollidioten.“ Ein Polizeibeamter sagt: „Er ist eine Type, aber er weiß sicherlich, was los ist.“

Dass sein Auto keine Kennzeichen mehr hatte, hielt den Angeklagten jedoch auch nicht davon ab, weiter Spritztouren zu unternehmen. So wurde er wenige Tage später von der Polizei auf einem Uelzener Supermarktparkplatz erwischt. „Kennzeichen interessieren mich nicht“, erklärt der Senior.

Außerdem wird B. beschuldigt, in mehreren Supermärkten Likör, Schokolade und Zigarillos geklaut und einer Mitarbeiterin den Arm verdreht zu haben. „Ich bin der Klaumeister“, gibt B. unumwunden zu. Supermärkte seien Betrüger: „Ich zahle immer 90 Prozent und zehn Prozent klaue ich, um die Ungerechtigkeit abzudecken.“ Richterin Claudia Hagemann erklärt ihm: „So geht das nicht.“

Darum wird B. auch zu einer Haftstrafe von zehn Monaten auf Bewährung verurteilt. Dafür hat er kein Verständnis. „Was sind das alles für Menschen heutzutage?“, fragt er. „Das ist doch alles schon verjährt, alles Nebensächlichkeiten.“

Von Sandra Hackenberg