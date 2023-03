Umzug der Uelzener Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle beendet

Start der neuen Leitstelle mit Landrat Dr. Heiko Blume, Torben Oetzmann und Björn Busenius (von links). Im Vordergrund: Disponent auf seinem Arbeitsplatz. © Privat

Die Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle des Landkreises Uelzen hat jetzt – wie geplant und in der AZ angekündigt – offiziell ihren Betrieb in der dritten Etage des neuen Kreishauses aufgenommen. 17 Mitarbeiter nehmen die Notrufe entgegen.

Uelzen/Landkreis - In der Schaltzentrale für alle Feuerwehr- und Rettungseinsätze im Kreisgebiet werden ab sofort alle Alarmierungen ausgelöst. Landrat Dr. Heiko Blume würdigte die Inbetriebnahme als Säule eines funktionierenden Rettungswesens. „Mithilfe neuester Technik ermöglichen wir schnellste Arbeitsabläufe, die ganz besonders im Rettungswesen von größter Bedeutung sind“, so Blume. Auch die Anordnung der Arbeitsplätze, Großbildschirme und Lagekarten sowie die Aufteilung der Leitstelle insgesamt leisteten hierzu einen wesentlichen Beitrag. Von den ersten Planungen bis hin zum Echtbetrieb sei es ein langer Weg gewesen, der sich aber für alle Menschen auszahlen werde, so der Landrat.



Besonderer Dank gelte Björn Busenius und Torben Oetzmann, die sich als Leiter der Leitstelle und als Systemadministrator in herausragender Weise eingesetzt und verdient gemacht hätten.



„Das Wichtigste ist, dass am Ende ein reibungsloser und sicherer Betrieb der neuen Leitstelle gewährleistet ist – und diese Grundvoraussetzung haben wir in jedem Fall erfüllt“, meint Busenius. Die Leitstelle verfügt über ein erstklassiges IT-System, das in der Lage ist, auch den Ausfall einzelner Komponenten vollständig zu kompensieren. Die elektrische Versorgung ist über zwei Batterieanlagen und eine Netzersatzanlage für den Fall eines Stromausfalls abgesichert.



Die Kosten für den Umzug belaufen sich laut Landkreis auf rund 1,8 Millionen Euro. Das alte Kreishaus ist nun komplett leer.