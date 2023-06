Umfrage zum Uelzener Innenstadtverkehr: Zwei Varianten stoßen meiste Akzeptanz

„Parents for Future“ stellt Ergebnisse vor

Stellten die Ergebnisse der Befragung vor (von links): Michael Gerdau, Ulrike Semmler-Busch und Christian Semmler.

Die Uelzener Gruppe von „Parents for Future“ hat nach ihrem Aktionstag im April nun die Fragebögen zum Verkehr in Uelzens Innenstadt ausgewertet. Wie berichtet, waren Uelzener aufgerufen, ihre Meinung zu sechs Verkehrsvarianten zu äußern.



Uelzen – Wie Michael Gerdau von Parents for Future im AZ-Gespräch erklärt, seien insgesamt 149 Fragebögen ausgefüllt worden. Mit einer solch großen Zahl habe die Gruppe nicht gerechnet.



Anliegen der Gruppe, sie zählt gut 15 Aktive, sei es mit dem Aktionstag und der Befragung gewesen, die verhärtete Debatte zum Innenstadtverkehr aufzubrechen, so Christian Semmler. Seine Frau Ulrike Semmler-Busch ergänzt: Auch habe man die Uelzener bewegen wollen, über den Verkehr nachzudenken. Bei dem Aktionstag waren sechs denkbare Varianten für die Marktstraßen vorgestellt worden. „Wir wollten zeigen, dass es mehr als nur eine Lösung gibt. Dass sich mit Kreativität verschiedene Wege finden lassen“, so Christian Semmler.



Vorgeschlagen wurde neben dem Status quo mit einem verkehrsberuhigten Bereich in Veerßer und Lüneburger Straße eine Sperrung ausschließlich der Veerßer Straße (L-Variante), eine Einbahnstraßen- und eine Sackgassen-Regelung sowie die vollständige Sperrung der Marktstraßen und auch eine sogenannte Schwellenlösung, um Autofahrer zum möglichst langsamen Fahren anzuhalten.



Parents for Future hat sich nach eigenen Angaben Zeit genommen, um eine Tiefenschärfe in die Auswertung zu bringen. Die Daten dafür waren bei den Bögen abgefragt worden, beispielsweise der Wohnort oder auch das Verkehrsmittel, mit dem die Umfrageteilnehmer zum Aktionstag gekommen sind. Zugleich konnten die Teilnehmer einzelne Varianten auf einer Skala bewerten – von „sehr schlecht“ bis „sehr gut“.



Die Auswertung förderte zutage: Weder die Sackgassen-Variante, bei der vor dem Alten Rathaus ein Platz entstünde, der nicht zu befahren wäre, als auch Einbahnstraßenlösung fanden kaum Zuspruch. Christian Semmler spricht von „drei beziehungsweise vier Varianten“, die auf Interesse stießen, wobei sich kein eindeutiger Favorit herauskristallisierte.



Beim tieferen Blick, mit einer Auswertung nach Wohnort und auch nach den Verkehrsmitteln, zeigte sich, dass die Schwellenlösung, damit Autofahrer möglichst langsam fahren, und auch eine Sperrung der Veerßer Straße im Bereich Marktstraßen auf die geringsten Widerstände, oder anders formuliert, auf die meiste Akzeptanz der Befragten stießen.



In der Hand der Gruppe liege es nicht, Entscheidungen zu treffen, so Michael Gerdau. Das obliege der Politik. Die Ergebnisse hat Parents for Future am Montagabend bereits Mitgliedern des Rates, Vertretern der Verwaltung und Mitgliedern des Handelsvereins vorgestellt.

Der Aktionstag und die Befragung fanden am Freitag, 14. April statt.