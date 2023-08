Uelzer Tafel: Ersehnter Abschied vom Bohldamm naht

Von: Lars Becker

Am 16. August findet nach mehr als 20 Jahren die letzte Lebensmittelausgabe der Uelzer Tafel am Bohldamm 65 statt. Zehn Tage später gibt es dann die erste Ausgabe in den neuen Räumen an der Nothmannstraße. © Lars Becker

Vorstand, Helfer und Kunden zählen vermutlich schon die Tage: Vom 26. August an findet die Lebensmittelausgabe der Uelzer Tafel an Bedürftige in neuen Räumlichkeiten in der Nothmannstraße statt.

Uelzen – Es ist kein Geheimnis, dass sowohl die Verantwortlichen und mehr als 70 ehrenamtlichen Helfer, vor allem aber auch die Kunden der Uelzer Tafel heilfroh sind, wenn die Tage der Lebensmittelausgabe am Bohldamm 65 endlich gezählt sind.

Sowohl das marode Gebäude selbst als auch das Umfeld dort – zuletzt wieder regelmäßig mit riesigen Pfützen übersät – erschweren allen Beteiligten das Miteinander. 20 Jahre lang war die Tafel, die 2022 ihren 25. Geburtstag feierte, dort zu Hause. Jetzt rückt der ersehnte Umzug in die Nothmannstraße (AZ berichtete) mit riesigen Schritten näher.



„Die letzte Ausgabe am Bohldamm gibt es am 16. August, die erste in der Nothmannstraße am 26. August“, verrät Kurt Wiedenhoff im AZ-Gespräch. Der Vorsitzende der Uelzer Tafel ist überzeugt: „Die Räume dort werden schön, das wird gut.“



Offizielle Eröffnung am 8. September

Aus zwei Autohallen und einem Büroraum wird das neue Domizil, das 230 statt bisher nur 180 Quadratmeter Platz bietet. „Die schwierige räumliche Situation am Bohldamm können wir gegen ein menschenwürdiges Umfeld eintauschen. Und wir können die aktuell circa 500 Lebensmittelrationen wöchentlich viel besser vorbereiten und verteilen“, schreibt Wiedenhoff in der Einladung zur offiziellen Eröffnung der neuen Tafel-Räume mit dem Unterstützerkreis und geladenen Gästen. Diese ist für Freitag, 8. September, von 14.30 bis 17 Uhr geplant.



In Sachen Umnutzung sowie mit Blick auf die Auflagen für Brandschutz und Hygiene ist es der Tafel mit Hilfe von Stadt, Landkreis, dem Vermieter der Immobilie aus Hamburg, mit Handwerkern und vielen Helfern gelungen, sämtliche Anforderungen zu erfüllen. Über Spenden konnte der Verein die erheblichen Mittel dafür aufbringen.



Langfristig wird die Tafel nun bald an der Nothmannstraße Anlaufstelle für Bedürftige sein. Der Mietvertrag läuft nämlich über zehn Jahre. Die Hansestadt Uelzen trägt für diesen gesamten Zeitraum 80 Prozent der Mietkosten, der Landkreis die anderen 20 Prozent.