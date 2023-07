Uelzens Schnellenmarkt-Quartier mit Kunst und viel Leben

Jetzt geht´s richtig los

+ © Reuter, Norman Alexander Hass vom Eigenbetrieb Kultur, Tourismus und Stadtmarketing sowie Quartiersmanager Max Henri Nielsen haben viel vor: Im AZ-Gespräch stellen sie die Ideen für den Schnellenmarkt und die angrenzenden Straßen vor. © Reuter, Norman

Von Norman Reuter

Ein Brunnen, der Geschichten erzählt. Ein historisches Haus, das übergangsweise zum Museum wird. Der Schnellenmarkt soll Interessierte anziehen, zugleich auch Hort für Kreative werden. Ein Rundgang mit Alexander Hass vom Eigenbetrieb Kultur, Tourismus, Stadtmarketing und dem neuen Quartiersmanager Max Henri Nielsen.

Uelzen – Alexander Hass hat schon eine Vorstellung, wie es einmal aussehen wird: „Im Erdgeschoss werden Fensterimitate auf die Rahmen gesetzt. Wenn man auf diese schaut, sieht man in 3-D-Optik Szenen vom Tag des Brandes“, sagt der Leiter des Eigenbetriebs Kultur, Tourismus, Stadtmarketing.



Das seit Jahren nicht mehr bewohnte Haus an der Ecke Doktorenstraße und Schnellemarkt, dessen Fenster zurzeit mit Pressholzplatten vernagelt sind, weil auch keine Fensterscheibe mehr heile ist, soll sich so übergangsweise in ein Stadtbrandmuseum verwandeln (AZ berichtete). Es ist die neueste Idee für den Schnellenmarkt und seine angrenzenden Straßen.



Platz und Straßen sollen als Quartier nicht mehr länger ein Schattendasein im Uelzener Innenstadtgebiet führen. Optisch aufgehübscht wurde das zentrumsnahe Areal bereits mehrfach – vor zehn Jahren wurde beispielsweise der Brunnen neu eingefasst, neue Laternen aufgestellt, die Pflasterung verändert.



Über das Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ sollen jetzt Attraktionen etabliert werden, die Menschen dort hinlocken. Zugleich soll ins Quartier viel Leben einziehen.



Gleich gegenüber des Hauses, das mit Bildern zum Stadtbrand von 1822 – ein verheerendes Feuer für Uelzen – bestückt wird und bei dem auch über einen QR-Code die Geschichte als Hörspiel abzurufen sein soll, ist ein Kulturcafé geplant. Hass spricht von einem Ort, an dem „Ideen wachsen“ können. Wo über Kunst und Kultur gesprochen werde.



Das weinrot gestrichene Fachwerkgebäude, das wie das sogenannte Brandhaus laut Hass einen neuen Eigentümer hat, soll auch Anlaufstelle für die Bewohner des Schnellenmarktes sein. Der für das Projekt gefundene Quartiersmanager Max Henri Nielsen (Siehe zum Thema) sagt: „Wir wollen die Menschen aus dem Quartier zusammenbringen.“



Überhaupt Kunst und Kultur: In Fenstern von zurzeit unbewohnten Häuser und in Auslagen von leerstehenden Geschäftsräumen sollen Bilder zu finden sein. „Das läuft unter dem Stichwort versteckte Kunst“, sagt Alexander Hass. Und: Rings um den Schnellenmarkt herum werden, so die Idee, auch Schnüre für eine Weihnachtsdekoration aufgehängt. Daran sollen nicht nur Lichtbögen, wie sie bereits in anderen Straßen zu finden sind, aufgehängt werden. Vielmehr ist künstlerisch Gestaltetes angedacht. Um die Pläne zu konkretisieren, seien auch noch Anwohner-Gespräche vorgesehen.



Licht und Kunst sollen auch an der Brückenstraße eine Rolle spielen. Sie mündet in die Lange Brücke, die durch die Ilmenauwiesen führt. Überlegungen existieren, dort ein Lichtkunst-Objekt zu installieren – als „grünes Tor“ hin zur Ilmenau und den Auen.



Der von Künstler Georg Münchbach (1933 bis 2018) gestaltete Brunnen soll auch das Sprechen lernen. Das Wasserspiel besteht aus in unterschiedlichen Längen und Umfängen aneinandergeschweißten Rohren, die für Töpfe stehen und damit an die historische Bedeutung des Platzes erinnern. Perspektivisch werden Besucher des Schnellenmarktes, die sich am Brunnen niederlassen, eine von 100 Wassergeschichten zugeflüstert bekommen. Hass: „Es gibt bereits einen Arbeitskreis, der diese Geschichten schreibt.“



Es hat eine Zeit gegeben, in der der Schnellenmarkt durch lange Partynächte Schlagzeilen machte. Vergangenes Jahr sorgte ein Vorfall für Aufsehen, als Partygänger sich mit einem Mann solidarisierten, der von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde. Sie beleidigten unter anderem die Beamten und bewarfen diese mit Gegenständen. Ob er in Sorge sei, dass womöglich Vandalismus ein Thema werden könnte, will die AZ von Alexander Hass wissen. Er sagt: „Wir werden unsere Hausaufgaben machen.“



Ein solches Quartier lebe auch vom Mix. Die Restaurants, das Café oder die Kneipen das gehöre hier hin. „Wir sprechen alle an. Ein sprechender Brunnen wird sicher mehr die Urlauber anziehen, Veranstaltungen mehr die Uelzener.“



Im ersten Schritt umgesetzt werden soll das „Brandmuseum“ – die Ausschreibung für die Bilder wird in diesen Tagen starten, berichtet Hass. Bis zum Hansefest, das für den 23. September geplant ist, die Bilder in die Fenster zu hängen – „das wird knapp“, so Hass. Aber auch so werde beim Hansefest eine Menge zu erleben sein. Wie in Vor-Corona-Jahren laden Stände und Schauspiel ein.