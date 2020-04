Uelzens Polizei schottet sich ab: Keine Betriebsfremden dürfen in die Dienststelle

„Wir haben eine umfassende Grundausstattung an Masken, Anzügen und Brillen. Wenn wir jemanden entsprechend behandeln müssen, packen wir alles ein“, erklärt Ralf Munstermann, Leiter Streifendienst bei der Polizei in Uelzen.

Jedem Beamten sei außerdem freigestellt, sich mittels Mund-Nase-Maske zusätzlich zu schützen: „Abstand und Hygiene, darauf kommt es im Moment einfach an.“

+ Ralf Munstermann, Leiter Streifendienst. © ACU/NRE

Das Uelzener Polizeikommissariat, ein schmucker Neubau an der Straße An der Zuckerfabrik, hat sich nach außen abgeschottet – wie alle anderen öffentlichen Gebäude in dieser Zeit: „Wir lassen keinen Betriebsfremden auf die Dienststelle“, hält Erster Hauptkommissar Munstermann fest: „Wenn ein Bürger eine Anzeige erstatten will, verweisen wir auf unsere Online-Dienste. Wenn es nicht anders geht, kommen wir hin – und notieren mit zwei Metern Abstand wie früher in den Block.“