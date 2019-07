Uelzens Kreishaus: Baustart noch 2019

Politik bewilligt 52,2 Millionen Euro für Straßen und Gebäude

+ © Reuter Die Tage des Kreishauses an der Veerßer Straße sind nahezu gezählt. 2019 sollen die Arbeiten zum Neubau starten. © Reuter

Uelzen/Landkreis – Entstehen soll es an der Eschemannstraße in Uelzen und für gut 400 Mitarbeiter muss es Platz bieten. Die Rede ist vom neuen Kreishaus. Was die Vorplanungen betrifft, so biegt der Landkreis nun auf die Zielgerade ein.