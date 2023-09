Uelzens Bürgermeister um 1700: Niederländer forscht zu seinen Urahnen

Von: Norman Reuter

Die Grabplatte in St. Marien erinnert an Anton Friedrich Danckwerts. Es ist ein Urahn von Leo D’hoore, der jetzt mit seiner Frau Christien für eine Spurensuche zur Familiengeschichte nach Uelzen gekommen ist. © Reuter, Norman

Leo und Christien D’hoore leben in den Niederlanden. Für eine Reise in ihre Familiengeschichte sind sie nun nach Uelzen gekommen. Denn Vorfahren von Leo D’hoore waren im 17. und 18. Jahrhundert Bürgermeister der Hansestadt.

Uelzen – Für den Blick auf die Grabplatte haben Leo und Christien D’hoore gut 670 Kilometer zurückgelegt. Wenige Schritte vom Eingangsportal der St.-Marien-Kirche entfernt, eingelassen in der Wand auf der Westseite, erinnert sie an Anton Friedrich Danckwerts, der sich in den Jahren um 1700 als Bürgermeister Uelzens um die Hansestadt kümmerte.



Leo D’hoore ist seit gut zehn Jahren damit befasst, seine Familiengeschichte aufzuarbeiten. Dabei hat der 73-Jährige herausgefunden, dass Anton Friedrich Danckwerts ein Urahne von ihm ist.



Mit der Grabplatte ehrten die Uelzener ihren Bürgermeister. Allerdings, weiß Leo D’hoore nach seinen Recherchen zu berichten, war sie nicht immer in St. Marien zu finden. „Sie wurde zeitweise als Uferbefestigung und für die Stadtmauer zweckentfremdet“, so der 73-Jährige.



D’hoore lebt mit seiner Frau Christien in Flandern in den Niederlanden, interessierte sich schon, wie er schildert, im Alter von 20 Jahren für seine Familiengeschichte. Seit seiner Pensionierung – er war in der Erwachsenenbildung tätig – setzt er sich intensiv mit ihr auseinander. In einem erstellten Stammbaum finden sich bereits Vorfahren, die um 1550 geboren wurden – und zwar in Lüneburg. Aus dieser Linie stammt auch Anton Friedrich Danckwerts, der als eines von sieben Geschwistern 1652 das Licht der Welt erblickte.

Ab 1679 hat er, wie D’hoore recherchierte, in Leiden in den Niederlanden Medizin studiert und wurde als Arzt nach Uelzen berufen. Hier soll er sich unter anderem um die Kurfürsten von Braunschweig und Lüneburg gekümmert haben, die während dieser Zeit in Uelzen ansässig waren.



Die Hansestadt hat seinerzeit schwere Zeiten hinter sich: Ende des 16. Jahrhunderts hat die Pest in Uelzen gewütet, ein Drittel der Bevölkerung starb. 1646 vernichtet ein verheerendes Feuer weite Teile der Stadt. D’hoore weiß, dass sein Urahne Danckwerts als Mediziner nicht mehr davon ausging, dass die Pest eine Strafe Gottes war, sondern dass Krankheitserreger verantwortlich waren.



Anton Friedrich Dankwerts beließ es nicht bei der Medizin, er war Ratsherr und ab 1699 Bürgermeister. Sein Sohn Joachim Friedrich Danckwerts war ab 1734 ebenfalls Bürgermeister Uelzens.



Dass die Grabplatte zu Anton Friedrich Danckwerts in St. Marien zu entdecken ist, hat das Ehepaar D’hoore einem Hinweis von Dr. Jan König zu verdanken, der im Gemeindevorstand engagiert und zugleich auch Vorsitzender des Vereins Historisches Uelzen ist. St. Marien hat einen Facebook-Auftritt und über diesen habe ihn die Anfrage des Ehepaares aus den Niederlanden erreicht, erklärt König.



Das Ehepaar D’hoore ist nach Uelzen gekommen, um mehr über die Wirkungsstätte ihrer Urahnen zu erfahren und etwaige Spuren zu entdecken. Wie sie erzählen, wollen sie nach ihrer Station in der Hansestadt noch weiter nach Lüneburg, wo Danckwerts geboren wurde.