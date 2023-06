Uelzener Weinmarkt: „Ein Fest für alle Generationen“

Von: Norman Reuter

Auf dem Weinmarkt in Uelzen lassen sich die Besucher einen guten Tropfen schmecken und haben Spaß. © Reuter, Norman

In Uelzen gilt er als die fünfte Jahreszeit: der Weinmarkt. 2023 spielt das Wetter mit, Pandemie-Auflagen gibt es keine mehr und die Menschen sind gut drauf.

Uelzen – Ingo Schulte fasst den bisherigen Verlauf des diesjährigen Weinmarktes in Uelzen mit einem Wort zusammen: „traumhaft“. Das Wetter sei ein Geschenk, es gehe friedlich zu, die Besucherzahlen seien ordentlich und die Menschen auch gut drauf, führt Schulte aus, der dem Weinmarktverein angehört, selbst auch mit einem Stand vertreten ist.



Seine Schilderungen lassen sich vergangenen Sonnabend beobachten. Gegen 20 Uhr sind Sitzplätze zwischen St.-Marien und Altem Rathaus bereits Mangelware. Auf dem Kirchplatz stehen Grüppchen beisammen. Ob nun das Handball-Team vom TVU oder Beschäftigte des Herz- und Gefäßzentrums – in gemütlicher Runde wird ein guter Tropfen genossen.



Aber warum der Uelzener Weinmarkt und nicht der Hamburger Dom? Gabriele Radtke lebt in Hamburg, ist an diesem Abend mit Verwandten auf dem Uelzener Weinmarkt zu Gast. „Der Dom ist laut und so voll. Hier ist es gemütlich“, sagt Radtke. Jasmin Weiss hat auch gute Gründe für den Besuch. „Wir lieben unsere Stadt und unterstützen sie auch.“ Norbert Kuhlmann meint: „Es ist schön hier und ich unterstütze, was in Uelzen passiert.“



Mit 15 Veranstaltungstagen ist der Uelzener Weinmarkt nicht nur der längste seiner Art im norddeutschen Raum, sondern auch der älteste. 1974 fand er das erste Mal statt, damit wird er streng genommen in diesem Jahr zum 50. Mal ausgerichtet. Wobei die Meinungen dazu auseinandergehen. Der Weinausschank in Pandemiejahren erhielt übergangsweise einen anderen Namen, weil er nicht vergleichbar war mit dem Weinmarkt, wie er jetzt wieder zu erleben ist. Gefeiert werden könne auch im nächsten Jahr, meint Ingo Schulte.



Aus der Mode kam der Weinmarkt nie in all den Jahren. Im Gegenteil: Es sei zu beobachten, so Schulte, dass es bei den Besuchern noch eine „stärkere Verjüngung“ gebe. Mitstreiterin Anne Börker spricht dann auch vom „Fest für die Generationen“. Das fasziniere auch Besucher aus anderen Bundesländern. Börker berichtet von Freunden aus Schleswig-Holstein, die den Weinmarkt besuchten und extra noch festes Schuhwerk anzogen, weil Glasbruch befürchtet wurde. Zur Überraschung der Freunde habe es den nicht gegeben.



Wenn es so gut läuft – warum nicht über eine größere Version nachdenken? Vier Weinhändler schenken in diesem Jahr aus – könnten es nicht mehr sein? Könnten nicht noch Flächen hinzugenommen werden? Sowohl Schulte als auch Börker erteilen solchen Überlegungen eine Absage. Mit einer größeren Veranstaltungsfläche stiegen auch die Auflagen, meint Börker. Der Weinmarkt sei gut, so wie ist, findet Schulte. „Wir haben eine wunderbare Fläche. Das sollte man nicht über die Maße strapazieren“, sagt er. Worüber sich nachdenken ließe, seien weitere Events in der Stadt zu anderen Zeiten.



Der Weinmarkt jedenfalls schließt für dieses Jahr seine Pforten am kommenden Sonnabend, 24. Juni, abends, nachdem die Weinkönigin Wiebke Marschall mit ihrem Hofstaat zur letzten Runde geläutet hat.