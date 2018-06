Uelzener Senioren erkennen Enkel-Trick

Uelzen. Die Polizei warnt erneut mit Nachdruck vor falschen Polizeibeamten und anderen Betrügern, die versuchen, an das Ersparte älterer Menschen zu gelangen.

„Seit einigen Tagen sind wieder insbesondere Senioren im Kreis Uelzen von solchen Anrufen betroffen“, sagt Polizeisprecherin Antje Freudenberg. Besonders perfide: Weil auf der Anzeige des Telefons die Nummer 110 erscheint, glauben die Opfer oftmals, dass es sich bei den Anrufern tatsächlich um Polizisten handelt. Bei der jüngsten Serie reagierten die Angerufenen aber richtig: Sie informierten die echte Polizei. In diesem Zusammenhang appellieren die Ermittler an Kinder und Angehörige älterer Menschen, sie auf die Betrugsmaschen aufmerksam zu machen und Verhaltensweisen bei möglichen Anrufen abzusprechen.

Weitere Polizeimeldungen:

Uelzen. Mehrere sudanesische Männer haben sich am Donnerstagabend in der Asylbewerberunterkunft an der Fischerhofstraße geprügelt. Unter anderem soll ein 21-Jähriger einen 24-Jährigen mit einem Messer verletzt haben und selbst mit einem Stuhl geschlagen worden sein. Die Polizei leitete Strafverfahren ein.

Uelzen/Landkreis. Gleich mehrere betrunkene Verkehrsteilnehmer zog die Polizei am Donnerstagabend aus dem Verkehr. In Bienenbüttel pustete eine 49-jährige Autofahrerin 2,1 Promille, in Uelzen hatte ein 55 Jahre alter Autofahrer 1,8 Promille Alkohol im Blut. Fast 1,9 Promille wies das Testgerät bei einem 57-jährigen Autofahrer in Suhlendorf aus.

Dannenberg. Unbekannte Täter haben nachts Buttersäure in den Eingangsbereich eines Geschäftes gekippt. Die Polizei vermutet, dass der Betreiber gezielt geschädigt werden sollte und ermittelt wegen Körperverletzung.