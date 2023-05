Mit Umzug und Proklamation: Uelzener Schützengilde feiert über Pfingsten in der Innenstadt

Von: Jannis Wiepcke

Der Festumzug am Pfingstmontag führte einmal quer durch die Uelzener Innenstadt. © Oliver Huchthausen 2021

Die Uelzener Schützengilde hat am Pfingstwochenende bei strahlender Sonne ihr Schützenfest gefeiert. Neben der Proklamatrion des Schützenkönigs und der Kinder- und Jugendmajestäten stand ein Umzug durch die Innenstadt auf dem Programm.

Uelzen - An Pfingsten werden in Uelzen jedes Jahr aufs Neue die Traditionen gepflegt. Der Start des Schützenfestes am Freitag markierte gleich zu Beginn mit dem Königsschießen das interne Highlight, denn noch am selben Abend wurde die neue Majestät 2023 proklamiert und im Rathaus feierlich von Bürgermeister Jürgen Markwardt persönlich empfangen.



Der diesjährige Schützenkönig Florian Hannemann hat mit seinem Onkel Thomas Hannemann einen prominenten Verwandten in der Gilde, denn dieser gehört als Adjutant des Stadthauptmanns zum Führungszirkel der Uelzener Schützen. Für den 34-jährigen Hannemann war es erst das zweite Schießen auf die Königsscheibe überhaupt, denn auf seinen Eintritt in die Gilde folgte erst einmal die Coronapause 2020/21. „Ich habe zwar schon einige Erfahrung im Schießen, aber eine große Portion Glück gehört natürlich auch immer dazu“ relativierte der neue Uelzener Schützenkönig seinen Erfolg. Zum Vergleich: Thomas Hannemann benötigte seinerseits eine 30-jährige Mitgliedschaft, um 2018 erstmals zum Schützenkönig gekürt zu werden.



Am Samstag durfte der Nachwuchs ran: Nach dem Umzug durch die Innenstadt wurden im Festzelt auf dem Herzogenplatz sowohl Kinder- als auch Jugendkönige mittels Lichtpunktgewehr ermittelt. Die Nase vorn hatten Luise Sagkop und Lennart Henkel als Kinderkönige, bei den Jugendlichen hießen die neuen Majestäten Eva Krebs und Tim-Luca Höbermann.



Am Sonntag durften dann die Bürger ihren neuen Bürgerkönig ausschießen. Letztlich konnte sich Tina Meyer durchsetzen, die im Schützenwesen keine Unbekannte ist: Ihr Mann Wilhelm Behn ist Oberschütze in der Uelzener Gilde, sie selber ist im Schützenverein Holdenstedt-Borne aktiv.



Der Festumzug am Pfingstmontag führte quer durch die Innenstadt, beim sogenannten „technischen Halt“ im Garten des Neuen Schauspielhaus an der Rosenmauer wurden erfrischende Getränke gereicht. Auf der Außenbühne spielten die Lenzmusikanten auf und sorgten für prächtige Stimmung. Aber auch wenn das sommerliche Wetter über die Pfingsttage den Schützen in die Karten spielte und zumindest auf dem Herzogenplatz für Belebung sorgte, blieben die bekannten Probleme, die die Schützen mit vielen anderen Vereinen teilen, unübersehbar: Es fehlt die Identifikation, es fehlt das Interesse an den traditionellen Werten, was besonders am Samstagabend im Festzelt mit nur wenigen Gästen leider sehr deutlich wurde.