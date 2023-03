Uelzener sammeln zwei Tonnen Unrat

Teilen

An Wegesrändern und im Grün haben Uelzener nach weggeworfenem Müll gesucht. © Holzgreve

Dieser Frühjahrsputz hat sich gelohnt: Rund zwei Tonnen Unrat wurden zum Wochenende im Uelzener Stadtgebiet und in Ortsteilen wie Holdenstedt, Oldenstadt und Veerßen von Bürgern, Organisationen und Vereinen gesammelt. Nachdem der Frühjahrsputz, den die Stadt ausgerufen hatte, drei Jahre pandemie-bedingt nicht stattfinden konnte, beteiligten sich am Freitag und Sonnabend Hunderte daran, Uelzen zu säubern.

VON CHRISTIAN HOLZGREVE



Uelzen – Zum 20. Mal fand der Frühjahrsputz statt. Bereits am Freitag waren der DRK-Kindergarten an der Ilmenau, die Lucas-Backmeister-Schule, die Grundschule Veerßen, die Grundschule Westerweyhe, aber auch das Lessing-Gymnasium, klassenweise unterwegs, Wegränder oder die Ilmenauwiesen zu säubern. „450 Teilnehmer waren es bereits am Freitag und heute kommen Hunderte dazu“, sagte Stadtsprecherin Sandy Naake vor Beginn der Aktion der AZ.

Von Bürgermeister Jürgen Markwardt und Landrat Dr. Heiko Blume eröffnet, überraschte Blume mit dem Hinweis, dass er Mülltüten im Auto habe – „und immer, wenn mir der Kragen platzt, sammle ich auch selbst“. An diesem Sonnabend freilich holten sich Bürger, Pfadfinder oder Bewohner des „Haus Achtum“ gelbe Handschuhe, blaue Müllbeutel und Greifzangen am Stand der Stadt ab, lösten ein Quiz mit kleineren Preisen beim Abfallwirtschaftsbetrieb (awb), der zum Thema „Von der Biotonne zum Fertigkompost“ informierte, und machten sich auf, an verschiedenen Stellen zu sammeln, bevor mittags die gefüllten Beutel im Schlund des orangenen awb-Lastwagens verschwanden. Die Betrieblichen Dienste der Hansestadt holten auf Anforderung den gesammelten Müll auch vor Ort ab.



Auf dem Herzogenplatz konnten sich die Helfer stärken. Dort erhielten sie aber auch Müllsäcke sowie Eimer, um den Müll auflesen zu können. © Holzgreve

Ein Schwerpunkt lag in diesem Jahr auf den Zigarettenkippen auf dem Pflaster, in Grünbereichen oder direkt neben Mülleimern. „Jedes dritte Stück Müll in unseren Ozeanen ist ein Zigarettenfilter“, hieß es unter anderem auf Plakaten der Stadtverwaltung zum Thema.



Wilhelm Trübendörfer, erst seit vier Monaten Bürger Uelzens, wollte beim Müllsammeln in der Luisen- und Alewinstraße „der Stadt etwas zurückgeben“. Die Pfadfinder vom Stamm St. Hubertus suchten über die Katzenbuckel-Brücke hinweg den Weg an der Ilmenau entlang bis hinauf nach Veerßen ab. „Wir stehen dafür gern zur Verfügung, wir sind ja viel in der Natur“, sagte Lena Reuter.



Immer dabei, wie auch Bürgermeister Markwardt hervorhob: die Bewohner des „Hauses Achtum“. 27 geistig oder körperlich Behinderte suchten von der Albertstraße, über die Hohe Luft bis hin zum Hammersteinplatz die Gegend ab. Mit spektakulären Erfolgen: Zwei Fahrräder und ein Fernseher zählten zum Fundgut, wie Betreuerin Monika Schwabe-Sohns berichtete.



Überhaupt landete der Unrat nicht einfach nur im awb-Müllwagen, sondern auch im speziellen Kastenwagen: Darunter Autoreifen, Öl, ein Bettgestell oder ein langes Rohr – es bleibt erschütternd, was sich alles findet.