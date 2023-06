Uelzener Polizeikommissariat ist Fall fürs Gericht

Wasserschaden: Sanierung des Gebäudes läuft noch

+ © Reuter, Norman Im Dezember 2018 wurde das neue Polizeikommissariat an der Straße „An der Zuckerfabrik“ bezogen, bis heute muss es wegen eines Wasserschadens saniert werden. © Reuter, Norman

Von Norman Reuter

Kaum hatten die Polizeikräfte im Dezember 2018 das neue Kommissariat an der Zuckerfabrik in Uelzen bezogen, als im Fahrstuhlschacht Wasser entdeckt wurde. Der entstandene Schaden, wie sich herausstellen sollte: erheblich. Gut viereinhalb Jahre später sind die Sanierungsarbeiten noch nicht abgeschlossen. Inzwischen ist der Wasserschaden auch ein Fall fürs Gericht.

Uelzen – Es ist eine vergleichsweise kleine Ursache gewesen, die nach Angaben der Volksbank Uelzen-Salzwedel, die das Gebäude errichten ließ, zu dem Wasserschaden führte. Eine Schraube wurde beim Bau in eine Wasserleitung gedreht.

Carsten Mielke, Vorstandsmitglied der Volksbank, spricht gegenüber der AZ von einer „völligen Durchnässung“ des Bodens, zu der es gekommen sei. Die Folge: „Der komplette Estrich musste herausgenommen werden“, so Mielke.



Die Herausforderung dabei: Die Polizeiarbeit musste unterdessen weiterlaufen. „Es wurden Sanierungsabschnitte in enger Abstimmung mit den Polizeikräften gebildet“, schildert Mielke. Die Wache zog für ein gutes Jahr in einen Container-Anbau. Inzwischen ist sie wieder im Gebäude selbst zu finden, wie Polizeisprecher Kai Richter auf Anfrage mitteilt. Aufgestellte Container, die als Umkleiden für die Polizisten und als Lagerfläche dienten, sind inzwischen wieder abgebaut worden.



„Die größten Schäden sind behoben“, sagt Carsten Mielke. Allerdings stünden noch weitere Arbeiten wegen des Wasserschadens an. Sie würden mit der Polizei abgestimmt. Mielke und sein Vorstandskollege Matthias Gericke danken der Polizei für ihre Kooperation: „Das ist eine gute Zusammenarbeit“, so Mielke.



Wann die Sanierung des Gebäudes abgeschlossen sein wird, kann die Volksbank noch nicht sagen. Zur Schadenshöhe machen Mielke und Gericke keine Angaben. Darauf angesprochen, ob es womöglich rechtliche Auseinandersetzungen dazu gebe, berichten sie von „laufenden Gerichtsverfahren“.



Das Landgericht in Lüneburg bestätigt auf Anfrage, dass ein Verfahren in der Angelegenheit anhängig ist. Weil es sich um ein laufendes Verfahren handelt, will eine Gerichtssprecherin gestern keine Details zu Prozessbeteiligten oder Inhalten nennen, um „dessen Durchführung nicht zu erschweren“. Sie berichtet aber, dass für September eine „mündliche Verhandlung und Beweisaufnahme durch Zeugenvernehmungen“ angesetzt sei.

Die Polizei war im Dezember 2018 ins neue Gebäude