Uelzener Nicolas Dürrauer kommt über den BVB zur Geographie

Für Niedersachsen beim Bundeswettbewerb

+ © Christian Holzgreve Nicolas Dürrauer ist BVB-Fan. Weil er wissen wollte, woher die Spieler kommen, begann er damit, im Atlas nachzuschauen. So wuchs sein Wissen zur Geographie. © Christian Holzgreve

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Lars Becker schließen

Auch wenn es für einen Platz unter den ersten Drei für den Schüler des Lessing-Gymnasiums nicht gereicht hat, hat er im Geographie-Wettbewerb Großes erreicht: Der Uelzener ist Landessieger für Niedersachsen des bundesweiten Schüler-Wettbewerbs. Der Bundessieg ging in diesem Jahr nach Sachsen.

Uelzen – Das war ein enges Rennen. Und: „Es war aufregend“, lacht Nicolas Dürrauer, löffelt ein Spaghetti-Eis in Uelzens Fußgängerzone und geht mühelos den Ablauf des Wettbewerbs in Braunschweig noch einmal durch: Der 14-Jährige berichtet vom Finale des Diercke-Wissen-Wettbewerbs im Wilhelm-Gymnasium.

Und auch, wenn es für einen Platz unter den ersten Drei für den Schüler des Lessing-Gymnasiums nicht gereicht hat, hat er in diesem Geographie-Wettbewerb Großes erreicht: Der Uelzener ist der Landessieger für Niedersachsen dieses bundesweiten Schüler-Wettbewerbs. Der Bundessieg ging in diesem Jahr nach Sachsen.



Drei Runden in schriftlichen Wissenstests gewonnen

Rund 300.000 Heranwachsende von der siebten bis zur zehnten Klasse haben 2023 ihr Erdkunde-Wissen getestet. Und Nicolas Dürrauer hat drei Runden in schriftlichen Wissenstests für sich entschieden: in der Klasse, in der Schule – und schließlich im Bundesland. Dann ging es zum Finale nach Braunschweig.

Der 14-Jährige ist Schüler der 8a am LeG, nennt Mathematik, Französisch und Erdkunde als seine Lieblingsfächer, schwimmt gern und spielt leidenschaftlich oft Fußball. „In allen Jahreszeiten. Und nur dann nicht, wenn der Schnee zu hoch liegt.“



Trotz Internet und Google „immer noch gut.“

Wie er seine Leidenschaft für die Geographie für sich entdeckt hat? „Ich bin seit Jahren Fan von Borussia Dortmund. Und mit neun, zehn Jahren hat mich interessiert, wo die Spieler herkommen, da habe ich auch zum Atlas gegriffen.“ So ist der BVB-Fan fast von selbst und spielerisch zur Geographie gekommen.

Und anders als in früheren Jahrzehnten schleppen die Schüler heute den Diercke Weltatlas nicht mehr im Ranzen zur Schule. Den hält in der Schule die Erdkunde-Sammlung bereit. Und der 14-Jährige ist überzeugt, dass dieses Standardwerk seine Berechtigung hat: Trotz Internet und Google: „Das ist immer noch gut.“

Anhand von Umrissen Namen von Seen zuordnen

Beim Finale mit allen 16 Landessiegern und dem Sieger der Auslandsschulen aus Barcelona wurde der Weltatlas schon mal eingesetzt, auch wenn die Schüler mit Tablets das Finale bestritten. Da ging es Ende vergangener Woche schon in der Vorrunde um Deutschland, Europa und die Welt.

Da mussten anhand von Umrissen die Namen bekannter und großer Seen zugeordnet werden – sei es der Bodensee oder der Chiemsee. Und im Aufgabengebiet „Welt“ mussten die Schüler etwa ein Ranking von Ländern wie Schweden, China, dem Sudan oder Äthiopien erstellen, indem Kriterien wie „keine Armut“, „kein Hunger“ oder „bezahlbare Energie“ anzuwenden waren.

So arbeiteten die Schüler im Wettbewerb mit Kreis-, Klima- oder Bevölkerungsdiagrammen. Und in Braunschweig gab es strikte Zeitvorgaben von 30 bis 90 Sekunden je gestellter Aufgabe .



Beide Elternteile sind Lehrer

Zwölf Aufgaben waren allein in der Vorrunde zu lösen, die vor dem Finale mit den drei Besten stattfand. „So gab es 14 vierte Plätze“, sagt Nicolas Dürrauer über seine Leistung unter den ganzen Landessiegern.



Und wie ist es ihm selbst mit dem Wettbewerb ergangen? „Ach, das hat sich von Runde zu Runde so aufgeschaukelt.“ Und die Eltern, beide Lehrer, sind die stolz? „Und wie!“, bekräftigt der Heranwachsende.



Zum Diercke-Wissen-Wettbewerb, der nur in Zusammenarbeit mit den Schulgeographen funktioniert, hat der Fachbereich Erdkunde des Leg bereits nach Dürrauers Landessieg eine wichtige Anmerkung gemacht: „Gerade im Fach Geographie beschäftigen sich die Lernenden mit den globalen Herausforderungen in unserem 21. Jahrhundert, die die Lebensgrundlagen der Menschen bedrohen“, wird die zweite Vorsitzende des Verbandes Deutscher Schulgeographen, Simone Reutemann, in einer Pressemitteilung des Gymnasiums zitiert.



Für den niedersächsischen Landessieger aus Uelzen ist das freilich nicht alles. „Am Sonntag war ich mit einem Kumpel im Schwimmbad. Und zum Abschluss springe ich immer vom Turm.“ So ist der 14-Jährige nicht nur Fan vom BVB, sondern auch vom Badue.

von AZ-Mitarbeiter Christian Holzgreve