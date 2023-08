„Uelzen Memory“ fürs Handy: Matthias Wilkens entwickelt Gratis-Apps

In seiner Freizeit hat Matthias Wilkens eine App entwickelt, mit der die Nutzer auf ihrem Smartphone ein Memory mit Uelzener Motiven spielen können. Auf seiner Internetseite bietet der Uelzener auch weitere kostenlose Apps an.

Uelzen - Ein neues Handy mit guter Kamera, die malerische Hansestadt direkt vor der Tür und der 50. Hochzeitstag der Schwiegereltern – das alles zusammen hat Matthias Wilkens auf die Idee gebracht, eine neue App zu entwickeln, das „Uelzen Memory“. Damit können Nutzer entweder alleine oder auch zu zweit im Mehrspieler-Modus ganz klassisch Memory auf dem Handy oder Tablet spielen. Die Uelzener Motive hat der Medieninformatiker alle selbst gemacht.



„Eigentlich wollte ich mit meinem neuen Handy einfach ein paar Bilder machen und mal was Neues ausprobieren“, erzählt Matthias Wilkens rückblickend. Denn zum ersten Mal entscheidet sich der Medieninformatiker beim Kauf für Huawei, einen chinesischen Hersteller. Dieser ruft seine Nutzer unter anderem zu einem Fotowettbewerb auf – für Matthias Wilkens ein Anreiz, seine Umgebung noch mal aus „Handykamera-Perspektive“ neu zu betrachten. „Ich bin durch die Straßen getingelt und habe neue Motive gesucht“, sagt er. „Aber ich fand es schade, die Bilder dann einfach auf der Festplatte liegenzulassen.“



So entschließt er sich, in seiner Freizeit – mal wieder – eine neue App zu entwickeln.



Die Spieler können bei den Motiven bislang aus vier Kategorien auswählen: Uelzen, Weg der Steine, Tiere und Pflanzen. Doch gerne würde Matthias Wilkens noch weitere Sparten hinzufügen: „Am liebsten hätte ich noch „Uelzen damals“, mit Bildern aus Uelzen aus den 1970er- Jahren oder noch früher“, erzählt er. Diese Idee wiederum kam ihm auf besagtem Hochzeitstag: „Ich habe für die Feier ein Video mit alten Bildern erstellt. Da habe ich gedacht, so was für Uelzen Memory, das wäre doch cool.“ Nun hofft er, dass ihm viele Bürger alte Fotos zur Verfügung stellen, damit das Lokal-Memory weiter wachsen kann. „Man könnte auch ein Quiz integrieren oder noch mehr Kategorien anlegen, je nachdem wie viele Bilder ich bekomme,“ überlegt er.



Das Uelzen Memory ist aber nicht die einzige App, die Matthias Wilkens entwickelt hat. Bereits im vergangenen Jahr stellt er auf seiner Internetseite Drachenritter.com einen Stromkostenrechner, einen Spruchfinder und ein Haushaltsbuch in App-Format zum kostenlosen Download bereit (AZ berichtete). Seitdem sind neben dem Memory auch ein Hundetagebuch, ein Angeltagebuch und ein Trinkgeldrechner dazugekommen. „Das ist total praktisch, wenn man zum Beispiel mit mehreren Leuten Essen geht und am Ende wissen will, wie viel Trinkgeld jeder geben muss“, findet er. „Da kann man die Summe, die Prozentzahl und die Anzahl der Leute eingeben und die App rechnet das aus.“



Erhältlich sind seine kostenlosen Apps inzwischen nicht nur im Google-Play-Store, sondern auch in der Huawei App Gallery und für Blackberry. Matthias Wilkens erklärt: „Mir macht das einfach Spaß, an neuen Apps und mit anderer Technik herumzuprobieren. Und wenn die Leute das dann auch noch nutzen, das ist toll.“ Wer alte Uelzen-Bilder hat, kann sich unter Matthias.wilkens@gmx.de melden.