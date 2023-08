Uelzener Intensivtäter steht nun vor dem Landgericht Lüneburg

Von: Theresa Brand

Der Uelzener Intensivtäter vor dem Landgericht Lüneburg. © Theresa Brand

Vor dem Lüneburger Landgericht hat der Prozess gegen den Uelzener Intensivtäter Farzad N. begonnen. Neben zahlreichen Delikten in der Uelzener Kneipenszene, unter anderem schwere Körperverletzung und Bedrohung, muss sich der 23-Jährige wegen schweren Raubes und Einbruch verantworten.

Uelzen/Lüneburg – Mit einigen Startschwierigkeiten beginnt am Mittwoch der Prozess gegen den 23-jährigen Intensivtäter Farzad N. aus Uelzen am Lüneburger Landgericht (AZ berichtete). In den vergangenen zwei Jahren hat der junge Mann afghanischer Herkunft in der Uelzener Innenstadt und der Kneipenszene immer wieder für massiven Ärger gesorgt.

Im derzeitigen Prozess muss sich Farzad N. wegen insgesamt neun Anklagepunkten verantworten. Neben anderen Straftaten habe er an einem Sonntag im Juli vergangenen Jahres in den frühen Morgenstunden in der Musikkneipe „Komma“ teils faustgroße Steine in die Menschenmenge geworfen und dabei mehrere Gäste verletzt. Wenige Stunden zuvor soll der damals 22-Jährige vor der Lokalität Besucher bedroht, mit Pfefferspray gesprüht und mit einem Teleskopschlagstock gedroht haben. Daraufhin sei er selbst geschlagen und verletzt worden, die Polizei habe ihn kurz in Gewahrsam genommen.



Über seinen Verteidiger lässt der afghanische Staatsbürger erklären, dass er sich an besagtem Abend von der Polizei unfair behandelt fühlte. „Er war frustriert und wollte denen zeigen: ,So kann man mit mir nicht umgehen‘“, beschreibt es der Verteidiger. So sei er direkt nach der Behandlung seiner eigenen Verletzungen zurück ins Komma gegangen und habe Steine geworfen. „Es tut mir leid, dass ich die falschen getroffen habe“, heißt es vom Angeklagten.



Doch der Abend ging weiter. Laut Anklage verfolgten mehrere Zeugen den Flüchtenden, woraufhin er einen von ihnen mit einem Besenstiel am Kopf verletzt habe. Weiter ging es zu einem Küchenstudio, in das Farzad N. eigenen Angaben zufolge durch die bereits offene Tür eindrang. Ob dem so war, bleibt im Prozess zunächst ungeklärt, sicher ist jedoch: Als der Besitzer des Geschäfts am nächsten Tag in den Laden kam, fehlten unter anderem eine Kamera, ein Laptop, zahlreiche Lampen – und drei Pfirsiche, die der Dieb mit einer Flasche Fruchtsaft am Tatort vermutlich verzehrt hat. „Die haben sich wohl Zeit gelassen“, meint der Inhaber, der als Zeuge geladen ist. Ein DNA-Abgleich zeigt später, dass die Spuren an der Flasche von Farzad N. stammen.



Ein weiterer Anklagepunkt lautet schwere Körperverletzung. Der 23-Jährige soll im Januar einen Mann so hart gegen das Ohr geschlagen haben, dass das Trommelfell riss. Bis heute habe das Opfer nur einen geringen Teil seines Gehörs wiedererlangt. In den darauffolgenden Wochen habe der Angeklagte immer wieder andere geschlagen, getreten, in den verschiedenen Kneipen massiven Ärger verursacht.



Im Juni schließlich sei er mit anderen in eine Wohnung eingedrungen und habe dort mit einem Messer bewaffnet und mit Schlägen die Herausgabe von Wertgegenständen gefordert. Die Täter hätten die Wohnung durchsucht und unter anderem zwei Handys mitgenommen. „Der Bewohner kam vorher zu ihm und hat vor ihm auf den Boden gespuckt, ihn beleidigt. Er wollte ihm nur eine Abreibung verpassen“, erklärt der Verteidiger. Mit dem Raub habe er allerdings nichts zu tun: „Da waren Marokkaner, mit denen bin ich da rein. Ich habe ihm nur eine gehauen und bin weggegangen“ lässt der Angeklagte verlauten.



Die übrigen geladenen Zeugen geben gestern wenig Erhellendes zu Protokoll. Einer kommt nicht, einer will nur sprechen, wenn sein Anwalt dabei ist, einer weiß nicht einmal, worum es geht, und einer spricht nur Arabisch. Die Suche nach einem Dolmetscher gleicht einer Szene aus Loriot – mit dem Ergebnis, dass der Zeuge fast eine Stunde lang ausufernd erzählt, ohne auch nur annähernd zu dem Fall beizutragen. Fortgesetzt wird der Prozess