Uelzener Intensivtäter Farzad N. muss vors Landgericht

Von: Norman Reuter

Am 9. August startet der Prozess gegen den 23-jährigen Farzad N. vor dem Landgericht in Lüneburg. Vier Verhandlungstage sind angesetzt. © privat

Der Intensivtäter Farzad N. hat sich vom 9. August an wegen bewaffneten schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung vor dem Landgericht in Lüneburg zu verantworten. Der 23-Jährige fiel über mehrere Jahre durch Straftaten in Uelzen auf, beschäftigte immer wieder auch die Kneipenszene, für die er bereits mehrfach ein Betretungsverbot erhielt (AZ berichtete).

Uelzen/Lüneburg – Der Prozess nun vor dem Landgericht in Lüneburg dreht sich unter anderem um einen Vorfall aus dem Juli des vergangenen Jahres. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm laut einer Mitteilung des Gerichtes vor, seinerzeit in Uelzen in einem Café mit mehreren faustgroßen Steinen um sich geworfen und dadurch sechs Menschen verletzt zu haben.

Im Juni 2023 soll er zudem gemeinsam mit Mittätern, gegen die gesonderte Verfahren laufen, in eine Wohnung eingedrungen sein und dort Personen sowohl mit einem vorgehaltenen Messer als auch durch einen Schlag ins Gesicht zur Herausgabe von Wertgegenständen aufgefordert haben. Die Wohnung wurde von den Tätern durchsucht und eine transportable Soundbox, zwei Handys, Kopfhörer sowie Bargeld entwendet.



N. befindet sich in Untersuchungshaft. In der Vergangenheit hatte er immer wieder die Kneipenszene durch sein aggressives Verhalten aufgemischt. Tauchte er dort auf, so schilderten es Kneipiers, suchten Gäste das Weite. Aus diesem Grund war von der Polizeidirektion gegen den 23-Jährigen im vergangenen Jahr ein erstes und in diesem Jahr ein zweites Betretungsverbot für die Uelzener Partymeile an den Wochenenden erlassen worden. Darüber setzte sich N. immer wieder hinweg, sodass er von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde. Für den Prozess am Landgericht sind insgesamt vier Verhandlungstage angesetzt. Sie starten jeweils um 9 Uhr in Saal 121. Zum ersten Verhandlungstag sind sechs Zeugen geladen.



Bereits am Dienstag wird sich die 2. Große Strafkammer des Landgerichts mit einem 75-Jährigen befassen. Ihm werden räuberischer Diebstahl und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Er soll im Juni 2022 in Uelzen in einem Geschäft Bierdosen entwendet haben und, als eine Mitarbeiterin ihn hierauf angesprochen habe, mit einem metallenen Sportgerät um sich geschlagen haben.

Zwei Mitarbeiterinnen erlitten Hämatome am Arm. Der Prozess startet um 9 Uhr in Saal 121.