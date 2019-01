Veranstaltung am 26./27. Januar 2019

+ © Privat 12. Uelzener Handgemacht-, Kunst- und Handwerkermarkt in der Jabelmannhalle. © Privat

Bereits zum 12. Mal treffen sich am Wochenende 26./27. Januar über 50 ausgesuchte Künstler, Kunsthandwerker und Anbieter besonderer wie auch leckerer Dinge zu einem schönen Kunsthandwerkermarkt in der angesagten Jabelmann- Kulturhalle in Uelzen.