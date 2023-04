Uelzener Gruppe organisiert Beisetzungen für Sternenkinder

Von: Norman Reuter

Teilen

Organisieren als Begleitergruppe Beisetzungen für Sternenkinder: Susanne Hardebeck, Vivian Conell, Ulrích Hillmer, Michelle Wagner und Gina Weigelt (v.l.) © Reuter

Sie eint, dass sie in ihren Berufen auf Eltern treffen, die ein Kind verloren haben. Und sie ermöglichen es Betroffenen, Abschied nehmen zu können. Das taten sie bisher abseits der Öffentlichkeit, doch die Mitglieder der Uelzener „Begleitergruppe Sternenkinder“ sprechen nun offen über ihr Engagement. Ganz bewusst. „Wir wollen Betroffenen zeigen: Du bist nicht allein“, sagt Susanne Hardebeck vom Bestattungshaus Kaiser.



Uelzen – Sie eint, dass sie in ihren Berufen auf Eltern treffen, die ein Kind verloren haben. Und sie ermöglichen es Betroffenen, Abschied nehmen zu können. Das taten sie bisher abseits der Öffentlichkeit, doch die Mitglieder der Uelzener „Begleitergruppe Sternenkinder“ sprechen nun offen über ihr Engagement. Ganz bewusst. „Wir wollen Betroffenen zeigen: Du bist nicht allein“, sagt Susanne Hardebeck vom Bestattungshaus Kaiser.



Kinder sterben im Mutterleib oder gleich nach der Geburt. Ulrich Hillmer, seit dem Frühjahr 2022 Seelsorger im Uelzener Klinikum, ist durch seine Aufgabe richtig bewusst geworden, wie viele Betroffene es gibt. Krankenschwester Vivian Conell weiß: Bis zur zwölften Schwangerschaftswoche ist das Risiko höher, das Kind zu verlieren.

Dass Eltern über den Verlust sprechen, ist nicht selbstverständlich: „Der Tod ist ein Tabu-Thema“, so Gina Weigelt. Erst recht bei Kindern. Ist das Kind im Mutterleib gestorben, werde das mitunter abgetan. Paare hörten dann Sätze wie: „Ihr könnt ja noch ein Kind bekommen.“ Das werde dem Verlust nicht gerecht: „Von dem Moment, an dem eine Frau weiß, dass sie schwanger ist, ist das ihr Kind“, so Weigelt. Da spiele die Größe keine Rolle. Die Trauer sitze tief, begleite Menschen ein Leben lang, sagt Susanne Hardebeck.



Rechtlich ist es so, dass für verstorbene Kinder erst ab einem Gewicht von 500 Gramm eine Beisetzungspflicht besteht. Für Kinder, bei denen das nicht der Fall ist, organisiert die Begleitergruppe Trauerfeiern und Beisetzungen von Urnen auf dem Uelzener Friedhof, damit Eltern Abschied nehmen können. „Es wichtig, dass es einen Ort gibt, an dem getrauert werden kann“, so Gina Weigelt. Ein Gräberfeld unweit der Kapelle ist angelegt. Susanne Hardebeck bemalt eigens für die Beisetzungen die Urnen mit Motiven.



Vier mal im Jahr finden die Zeremonien statt, die nächste am 28. April um 9.30 Uhr. Ob Eltern, Angehörige, Freunde oder Mitfühlende, sie alle dürften kommen, sagt Ulrich Hillmer.



Die Begleitergruppe will auch noch einen Schritt weitergehen. Betroffene sollen die Möglichkeit erhalten, sich unabhängig von den Beisetzungen austauschen zu können, über ihre Trauer sprechen zu können. Im Gemeindehaus von St. Johannis am Hagenskamp in Uelzen soll das möglich sein.



Unter dem Namen „Treffpunkt kleiner Stern“ ist ein erstes Zusammenkommen am Dienstag, 9. Mai, um 17 Uhr geplant. Wer daran teilnehmen möchte oder aber Fragen zu dem Treffen hat, kann eine E-Mail an treffpunktkleinerstern@web.de schicken.