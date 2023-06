Uelzener findet schlafenden Fremden im Bett

Von: Michael Koch

Eindeutig zu viel getrunken hat der 36-jähriger Slowake. (Symbolbild) © Tobias Felber/dpa

Einen unerwarteten „Besucher“ entdeckt ein Bewohner im Uelzener Stadtgebiet, als er am Sonnabend gegen 23 Uhr in sein Schlafzimmer kommt.

pm Uelzen – In seinem Bett liegt ein schlafender Unbekannter. Der Mann stellt sich als 36-jähriger Slowake heraus, der durch die Terrassentür in die Wohnung gelangt war. Bei dem ungebetenen Gast wird ein Atemalkoholwert von 3,17 Promille festgestellt. Er verbringt den Rest der Nacht in Polizeigewahrsam.