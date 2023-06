Uelzener Eiswerk: Beschäftigte streiken

Von: Norman Reuter

Beschäftigte des Uelzener Eiswerkes sind am heutigen frühen Montagmorgen für 26 Stunden in einen Warnstreik getreten. Mit weiteren Beschäftigten der Süßwarenindustrie aus anderen Landkreisen wollen sie den Druck bei den zurzeit laufenden Tarifverhandlungen erhöhen.

Uelzen – Vor dem Uelzener Eiswerk an der Hamburger Straße versammelten sich am frühen Montagmorgen mehr als Mitarbeiter. Die NGG verhandelt derzeit mit dem Bundesverband der Süßwarenindustrie (BDSI) über höhere Löhne für die rund 60 000 Beschäftigen der Branche. Ein Angebot der Arbeitgeberseite, die Löhne um 3,8 Prozent dieses Jahr und 2,9 Prozent im nächsten Jahr zu erhöhen, wird nach Auffassung der NGG „der prekären Situation der Arbeitnehmer in keiner Weise gerecht“. Die Gewerkschaft fordert zwischen 200 und 500 Euro mehr Lohn pro Monat – je nach Tarifgruppe.

Gegen 6 Uhr sind die Beschäftigten des Werkes, das von Froneri Schöller unterhalten wird, mit drei Bussen nach Hamburg zu einer zentrale Kundgebung für die Streikenden der Süßwarenindustrie gefahren. Dazu erwartet werden gut 700 Teilnehmer aus unterschiedlichen Betrieben. nre