CDU/CSU-Fraktion scheitert mit Antrag zum Abschuss von Wölfen im Bundestag – Kritik an Votum kommt aus Uelzen

Von: Norman Reuter

Die Wolfsbestände in Deutschland sind in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen - eine Entwicklung, die nicht nur positive Reaktionen hervorruft. © IMAGO

Die Fraktion von CDU und CSU ist mit einem Antrag, den Abschuss von Wölfen in Deutschland zu erleichtern gescheitert. Das hat bei den Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Uelzen teils wütende Reaktionen hervorgerufen.

Berlin/Uelzen - Henning Otte (CDU) zeigt sich angesichts des Votums verärgert: „Es ist ein Schlag ins Gesicht der Menschen im ländlichen Raum“, kommentiert er das Ergebnis. Und weiter sagt Otte, der auch Sprecher für „Ländlichen Raum“ seiner Fraktion ist: „Obwohl inzwischen hier mit bis zu 2700 Wölfen gerechnet wird, bereits in 2021 3500 Nutztiere in Deutschland vom Wolf getötet wurden, lehnt die Ampel längst überfällige Regelungen ab.“ Die Ampel lasse zu, dass die Wolfsbestände in Deutschland weiter unkontrolliert explodierten, mit allen negativen Auswirkungen auf die Menschen im ländlichen Raum, die Natur und die Kulturlandschaft.

Die FDP-Abgeordnete Anja Schulz aus Testorf, betont wie wichtig es sei, Mensch und Tier vor der hohen Wolfspopulation zu schützen. In jüngster Vergangenheit sei es im Landkreis Uelzen „im unannehmbaren Ausmaß“ zu Wolfsrissen gekommen.



Zugleich übt sie Kritik am Antrag und Vorgehen von CDU und CSU: Die Ampel habe in ihrem Koalitionsvertrag ein „differenziertes Bestandsmanagement“ beschlossen. Das bedeute, dass der Wolf nach Jahren der Untätigkeit uniongeführter Bundesregierungen nun endlich bejagt werden solle. Die Union müsse sich in der Debatte um den Wolf ehrlich machen, fordert Anja Schulz: „Es ist scheinheilig, wenn die CDU/CSU jetzt versucht, mit Anträgen im Bundestag der Ampel Nichtstun vorzuwerfen. Die Wahrheit ist, dass die europäische Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein effektives Bestandsmanagement bremst. Noch immer genießt das Raubtier auf EU-Ebene Schutzstatus. Bei Populationszahlen von rund 20 000 Tieren ist das nur noch absurd. Hätte die CDU/CSU rechtzeitig auf die zahlreichen Warnungen der Weidetierhalter reagiert, stünden wir jetzt gar nicht vor diesem Problem.“

Für den Vorstoß von CDU/CSU wurde die namentliche Abstimmung gefordert. Der Antrag wurde mit 408 zu 254 Stimmen abgelehnt. Es gab sieben Enthaltungen.